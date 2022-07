Dwight Howard n’est décidément pas un basketteur comme les autres. Après avoir fait le con déguisé en pieuvre pour le compte d’une émission de télé américaine l’année dernière, Dwighty décide cette fois de s’attaquer à un sujet un peu plus sérieux. Et oui, à 36 ans passés et toujours libre sur le marché, le triple défenseur de l’année est au crépuscule de sa carrière dans la Grande Ligue, et après 18 saisons à jouer des coudes dans les raquettes, il est désormais temps pour le pivot d’envisager la suite.

Entraîneur, consultant télé ou encore agent de joueurs, les possibilités offertes post-NBA sont multiples. Toutefois, vous l’aurez compris, la voie classique, merci mais non merci pour Dwight Howard. Ce qu’il veut lui, c’est devenir… catcheur à la WWE ! Champion avec les Lakers en 2020, octuple all-star, triple défenseur de l’année, cinq fois membre de la All-NBA First Team ou encore vainqueur du Slam Dunk Contest, la liste des achievements de Dwight Howard en NBA est aussi large que ses épaules. Dix-huit ans après sa draft par Orlando, le pivot n’a pas à rougir de sa carrière, bien au contraire. S’il déclarait mériter sa place au Hall of Fame il y a quelques jours, Dwight n’envisage pas pour autant de raccrocher les sneakers immédiatement. « Superman » est même toujours disponible sur le marché des free agents mais ne semble disposer d’aucune offre concrète pour le moment. De retour chez les Lakers en début de saison dernière, l’intérieur a finalement vu sa cote dégringoler suite à la saison cataclysmique de L.A.

Encore en jolie forme physique pour son âge, DH12 pourrait pourtant rendre quelques services à la raquette qui en voudra. Athlétique et défenseur d’expérience, le gros Dwight se met même à envoyer quelques jolies bombinettes derrière l’arc quand l’envie lui prend. Oui, oui, vous avez bien lu, Dwight Howard envoie des triples. Jamais bien loin quand la situation dégénère sur le parquet, Howard est également un formidable bodyguard. Une compétence que Dwighty aimerait d’ailleurs beaucoup mettre à profit si aucune équipe ne venait à lui donner une chance.

Dwight Howard was a surprise participant at the WWE Tryout in Nashville today. He told me he legit wants to join the WWE one day. pic.twitter.com/LiUnNqPsdv — Arash Markazi (@ArashMarkazi) July 28, 2022

Présent à Nashville en marge d’une journée d’essais organisée par la WWE (World Wrestling Entertainment), Dwight Howard s’est donc glissé dans la peau d’un catcheur pro l’histoire de quelques heures. Toujours en forme quand il s’agit de faire le con, on l’a notamment vu prendre le micro en mode showman pour essayer de chauffer les fans présents. Très impliqué et souvent partant pour la baston, « Superman » a aussi profité de l’instant pour participer à plusieurs exercices de lutte sur le ring. Décidemment bon élève, le pivot a même pris le temps de discuter avec les coachs sur place, sans doute pour leur demander quelques conseils pour mettre des mandales en toute discrétion. Plus sérieusement, Dwight songe réellement à se lancer dans le catch si sa carrière en NBA venait à se terminer et il ne s’en cache pas.

» Je pense que c’est quelque chose qui fait partie de mon avenir. J’adore la WWE, j’adore la lutte. J’espère qu’un jour je pourrai être sur ce ring en train de brandir la ceinture. Ce serait incroyable ! »

Si Dwight Howard envisage sérieusement une reconversion dans le monde du catch, il vous faudra quand même attendre avant de voir DH12 en slibard autour d’un ring. Bien que grand fan de la WWE, le pivot donne malgré tout sa priorité à la suite de sa carrière en NBA. A condition toutefois qu’une franchise accepte de lui donner sa chance.