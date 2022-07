Il s’agissait de la principale évolution arbitrale dans les cartons de la NBA, et elle sera désormais officiellement mise en place pour la saison 2022-23. Les arbitres auront désormais le droit de siffler les joueurs arrêtant volontairement une contre attaque pour ne pas donner un panier facile. Le prix à payer sera d’ailleurs bien dissuasif, puisque l’équipe victime obtiendra un lancer et la possession qui suit.

Avis aux joueurs instantanément frustrés lors d’une perte de balle : on connaît quelques bons plans méditation et yoga pour vous aider à vous détendre. Pourquoi on dit ça ? Parce que si ces derniers sont trop chafouins et tentent d’arrêter le défenseur responsable de la perte de balle alors que ce dernier s’élance pleine bille vers le panier, ça risque de coûter cher. Le tarot ? Un lancer et la possession. S’il était jusqu’ici considéré comme intelligent de stopper une contre-attaque – notamment en fin de match – pour éviter d’encaisser un panier facile et permettre à sa défense de se replacer, ce n’est plus le cas. Vous l’aurez compris, l’objectif est d’une part d’aller combler ce que les étudiants en droit appelleraient un « vide juridique » en pénalisant quelque chose qui n’était jusqu’à aujourd’hui pas sanctionné au juste coût. En effet, si le joueur se rendant coupable de la faute n’était pas le dernier défenseur, alors une faute de corps classique était sifflée. L’autre raison ? Favoriser un peu le spectacle, puisque les pertes de balle sont souvent l’occasion de claquer un bon gros dunk des familles et de faire monter la température dans la salle.

Comme @wojespn l’indique dans son dernier article : la NBA va officiellement intégrer la « take foul » pour les saisons à venir, règle qu’on connaît bien en Europe Stopper une contre attaque volontairement ? Cela coûtera 1 lancer franc + la possession pour l’adversaire. Boom. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 11, 2022

Cette règle est inscrite dans les textes de la G-League depuis 2018 et a été testée grandeur semi-nature en Summer League cette semaine. Encore une preuve que l’antichambre de la NBA est utile à bien des égards. On imagine déjà toute l’importance d’une telle nouveauté lors des prochains Playoffs, en plein moment ultra tendu lorsqu’une équipe perd la balle. Bien sûr, cela marche pour les joueurs qui sont susceptibles d’être arrêtés. Un LeBron James, un Embiid ou un Giannis lancé plein gaz vers le panier ? Soit on se pousse, soit on passe l’arme à gauche. L’innovation reste quand même bien venue, et aurait peut être empêché Robert Horry de cartonner Steve Nash en 2007 si elle avait été pensée un peu plus tôt. N’en reste pas moins que les arbitres auront désormais jusqu’à la rentrée pour s’adapter à cette nouvelle loi du jeu, alors le sifflet sera de sortie cet été. Il leur reviendra à eux aussi de déterminer s’il s’agit d’une telle faute ou d’une interruption licite.

Encore une innovation dans le règlement de la NBA, mais une innovation qui va clairement dans le bon sens. Le basket est avant tout de chose un jeu, et la priorité doit aller au jeu. Elle ne doit pas aller, comme c’est le cas aujourd’hui, dans le sens d’un attaquant frustré car il vient de se faire chiper la balle.

Source : ESPN