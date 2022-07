Sur le pont avec la sélection slovène, Luka Doncic n’en oublie pas les Mavs pour autant. Interviewé par le quotidien Marca, la star de Dallas est revenue sur le début de la Free Agency de la franchise texane.

L’arrivée de Christian Wood à la mi-juin avait ouvert l’été de Dallas d’une bonne manière mais près de trois semaines plus tard, les fans texans ont de quoi être déçus. Certes, JaVale McGee a rejoint les rangs et cela offre un bon pivot à la franchise mais la perte de Jalen Brunson, parti exporter ses talents à New York, a été un vrai coup derrière la tête. On parle quand même du second meilleur joueur de l’équipe et c’est une grosse perte pour Jason Kidd et les siens. La question qui se pose à présent est la suivante : les Mavs sont-ils armés pour faire aussi bien voire mieux l’année prochaine avec l’effectif en place ? On a envie de dire plutôt non et ça fait craindre un nouveau scénario dans lequel Luka Doncic n’a pas la cam’ à ses côtés pour jouer le titre. En entretien avec le journal espagnol Marca, le meneur All-Star a donné son avis sur les premiers moves estivaux des siens. Si la pépite joue pour le moment la carte de la patience, il ne semble pas dire non à l’idée d’avoir des renforts supplémentaires.

« Et bien le marché vient à peine d’ouvrir ses portes donc je pense que les décisionnaires à Dallas ont d’autres idées et options de joueurs à signer. Voyons ce qu’ils vont faire cet été. »

La question du supporting cast a été un vieux serpent de mer du côté de l’American Airlines Center et le front office sait qu’il ne peut pas se permettre de se reposer uniquement sur le talent de Luka pour aller de l’avant. Il faut lui apporter de l’aide pour viser le Larry O’Brien sinon le joueur pourrait bien se lasser et envisager d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Un scénario qui paraît impensable aujourd’hui mais il ne faut jamais dire jamais quand on parle du futur.

« Je ne prévois pas de changer mon objectif : rester et gagner à Dallas. Après bien sûr, l’avenir est inconnu, mais mon idée et ce que j’espère accomplir, c’est gagner à Dallas. »

Au milieu des belles paroles envers sa franchise, il y a évidemment cette petite phrase sur son avenir qui ne passe pas inaperçue et ce n’est pas anodin. L’équipe vient de perdre l’un des agents libres les plus convoités du marché et ce n’est pas le tandem Wood-McGee qui va compenser cette perte. La concurrence à l’Ouest ne fait que se renforcer (Nuggets, Clippers, Wolves notamment) et les Mavs donnent un peu l’impression de faire du surplace voire de reculer à l’instant T. Il serait dommage de gâcher les progrès entrevus ou le beau parcours lors des derniers Playoffs à cause d’une Free Agency manquée. Le message est donc clair pour Mark Cuban et ses sbires, il va falloir se retrousser les manches et aller choper des joueurs pour passer un nouveau cap.

Luka Doncic semble attendre davantage de l’intersaison des Mavs et les décideurs de Dallas feraient bien de trouver quelques renforts à lui envoyer sous peine de s’attirer les foudres du natif de Ljubljana. Au boulot !

Source texte : Marca