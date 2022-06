En envoyant Dejounte Murray à Atlanta, les Spurs semblent avoir officiellement marqué la fin momentanée de leur pseudo-course aux Playoffs. Coincé entre deux chaises depuis deux saisons, San Antonio doit désormais préparer son public à venir voir de la bonne grosse déculottée à l’AT&T Center. Un goût pas forcément agréable mais bien nécessaire pour retrouver le chemin du succès. D’ailleurs, désolé pour les fans mais Dejounte ne devrait pas être le seul à plier bagages.

La fin officielle de l’ère des grands Spurs, c’était en 2020 quand pour la première fois en 22 ans, ces derniers n’avaient pas gratté la qualif’ en Playoffs. Depuis ? Beaucoup de choses avec des pas grand choses, justement. Cette saison en est l’exemple parfait, d’ailleurs paraît-il qu’il y a un joli bilan de tout ça qui traîne sur ce site. C’est aussi un sujet de discussion que certains membres de la rédaction ont eu avant la rédaction de cet article. En soi, les Spurs auraient tout à fait pu conserver Murray, faire venir un second joueur de gros calibre et continuer à jouer les Playoffs. Avec une plâtrée d’assets bien jeunes mais ayant déjà montré de belles choses lors de cette dernière régulière, il est tout à fait possible d’imaginer un tel scénario.

Ah, tiens donc, voici venu l’instant nostalgie.

Avec le transfert de Dejounte Murray, il n’y a désormais plus aucun joueur actuel des Spurs qui a joué avec Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili ou Kawhi Leonard. Jakob Poeltl et Lonnie Walker sont les plus anciens membres de la franchise. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

Le choix a été donc été de récupérer Danilo Gallinari et quelques tours de Draft en échange de Dejounte Murray. Cette décision s’entend plus que bien au regard de l’histoire des Spurs. La dernière saison de tanking chez les Éperons ? 1996-97. Le premier pick à la clé. Avec ce dernier ? Tim Duncan, rien que ça. Vous comprendrez ainsi pourquoi cette option a été retenue par Gregg Popovich et son équipe. D’ailleurs, qui pointera le bout de son nez à la prochaine Draft ? Un certain Victor Wembanyama, aka le type de prospect qui défraie la chronique et effraie les scouts NBA… qui n’ont jamais vu un talent de sa trempe, rien que ça. Bien sûr que ça motiverait à perdre d’avoir une récompense potentielle comme celle-ci à la clé. Oui, on utilise le conditionnel car même en perdant 82 matchs dans la saison rien n’indique à une équipe qu’elle aura le premier choix de la Draft qui suit. C’est le charme de la Lottery chère Lucette.

Et puis d’abord, pour perdre autant de matchs, il faudra bien encore faire un peu de chantier dans cet effectif. À partir de maintenant, nous vous conseillons d’enfiler vos casques comme M’sieur Pop’ sur la photo en haut de cet article. Vous pouvez aussi emmener une calculatrice tiens. Qui a dit que le bâtiment n’était pas une discipline mathématique ? En tout cas, ça l’est dans la variante NBA. Dans cet effectif, pour la faire courte… tout le monde peut recevoir un coup de fil dans les prochaines heures avec l’heure d’un vol et une destination. Enlevez juste de cette liste Keldon Johnson et Devin Vassell qui sont les derniers produits draftés par la maison et qui ont déjà prouvé qu’ils avaient le niveau pour incarner l’avenir des Spurs. Pour le reste, Loonie Walker IV fera partie de ceux qui seront activement évoqués, alors merci pour ta coupe de veuch’ le soir de la Draft Loon’, mais il est temps de quitter le navire. Jakob Poeltl risque aussi de bouger bien que son avenir soit beaucoup conditionné au dossier Deandre Ayton, qui chauffe pas mal actuellement sur l’axe Phoenix – S.A. L’idée serait aussi de libérer un maximum de place dans le cap space de la franchise, pour récupérer un contrat bien flingué bien camembert coulant avec des picks de Draft. En tout cas, s’il y en a un que cette tâche de rebâtir une équipe fait bondir d’excitation, c’est bien Gregg Popovich. Selon Mike Finger du San Antonio Express, Papy Greg’ serait tout enjoué à l’idée de continuer le boulot. Une bonne nouvelle pour tous les fans des Spurs, assurément.

Can report that Gregg Popovich gave his official blessing to the Murray trade and — while nothing is guaranteed, obviously — he’s completely on board with coaching a bunch of kids next season. As a team source just told me, he’s excited, “like he’s back at Pomona-Pitzer.” — Mike Finger (@mikefinger) June 29, 2022

Bon, c’est un sacré chantier de reconstruction qui s’entame à San Antonio. Pas question de détruire le passé, ah non. Une nouvelle page s’ouvre aujourd’hui dans l’histoire des Spurs, mais avec l’envie de Popovich de continuer à tenir la plume… comment dire que nous ne sommes pas spécialement inquiets.

