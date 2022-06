Un vent verdâtre souffle sur la Californie. Ça y est, nous ne sommes plus qu’à quelques heures de l’entre-deux du Game 5 des Finales NBA entre Warriors et Celtics. Au réveil, l’une des deux équipes sera en pole position pour décrocher le titre de champion. Des absents ? Des bonnes/mauvaises dynamiques ? On regarde tout ça.

Match diffusé sur BeIN Sports 1 à 3h du mat’

Qu’obtient-on quand on mélange du bleu et du jaune ? Du vert. Serait-ce un indice supposé du résultat de la soirée ? Les Warriors vont-ils se faire mélanger à domicile, six ans après avoir déjà perdu un Game 5 des Finales devant leur public ? Pour les plus curieux/nostalgiques, il s’agissait de cette soirée légendaire lors de laquelle Kyrie Irving et LeBron James – pourtant menés 3-1 dans la série – ont claqué 82 points à deux. Le temps, les enseignements, toussa toussa : les Warriors n’ont pas le droit de réitérer cette erreur. D’autant plus que Draymond Green est cette fois bien présent. À l’époque, il avait envoyé un petit coup dans les bijoux de LeBron en plein Game 4. Un vilain geste qui a rimé avec suspension, et duquel a découlé un bon gros manque de répondant dans la raquette californienne. M’enfin, ce lundi, même s’il est annoncé sur la feuille de match, Draymond Green n’est pas dans la forme de sa carrière. Avec des moyennes de 4,3 points à 23% au tir, 7,3 rebonds et 6,8 assists, il traverse sa pire série de Playoffs depuis sa saison rookie. Mauvais mais pas têtu, il a confié qu’il ne le prendrait pas mal si – à l’instar du money time du Game 4 – ses passages sur le banc allaient crescendo.

Draymond Green this series pic.twitter.com/t9UiI4CyVC — Jasmine (@JasmineLWatkins) June 9, 2022

Et l’infirmerie alors ? Dans la maison Dubs, Andre Iguodala et Otto Porter Jr. sont questionnables, tout comme Robert Williams III du côté de Boston. La situation de ce dernier est l’une des clés de la rencontre. Touché au genou, si le petit Robert venait à assister à ce Game 5 depuis le banc, les Celtics perdraient une cartouche précieuse dans le cas d’un retour en force signé Draymond Green. De surcroit Kevon Looney a un bel impact intérieur depuis le début de la série. Ainsi, on ne dit pas non à un peu de barbaque chez les C’s. Surtout quand sur les quatre premiers matchs de ces Finales, Robert Williams III fait preuve d’une adresse clinique. Il en est à 12/13 au tir, ce qui fait de lui le premier joueur de l’histoire à… à rien du tout en fait. Dans son idéal, il termine cette série avec le scalp de Draymond Green et l’annulaire vêtu d’un bel anneau. Dans l’autre cas, soit le bulldog de Golden State se réveille, soit Klay Thompson passe la troisième, soit Stephen Curry continue son grand n’importe quoi à base de quarante-douze points sans l’aide de ses potes. Côté Boston, même si ses lignes statistiques sont propres, on attend que Jayson Tatum enclenche le mode patron et claque son premier match à 30 points sur ces Finales 2022. C’est pour ce soir ? Il en serait bien inspiré.

Les gars en forme : Stephen Curry, Kevon Looney, Andrew Wiggins, Derrick White.

Les gars qui jouent en Timberland : Draymond Green, Jordan Poole, Klay Thompson.

Alea jacta est. Petite précision, on n’a pas voulu placer Jayson Tatum et Jaylen Brown dans l’une des deux catégories ci-dessus. Les deux joueurs de Boston peuvent mieux faire, mais aucun ne déjoue réellement tant que Golden State n’a pas pris l’avantage dans cette série. Bon, par contre, ce serait bête d’attendre que cela arrive pour se faire violence.