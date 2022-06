A quelques heures du Game 5 des Finales, les Celtics sont face à leur destin. Une défaite à San Francisco offrirait une balle de match aux Warriors, et un potentiel Game 7 à la maison. Pour Jayson Tatum, la confiance reste de mise, alors que les Celtics n’ont toujours pas perdu deux matchs d’affilée lors de ces Playoffs.

Lors de ces Finales NBA, le scénario s’est un peu renversé à la fin de chaque match. Première victoire pour les Celtics ? Les Warriors sont dos au mur. Deuxième manche pour Golden State ? Ces champions ont un cœur encore vivace. Balle de match pour Boston après la troisième partie… et désormais pour les Warriors aussi, dans leur royaume. Si pour les Guerriers, il s’agit de la première série aussi serrée, ce n’est pas le cas des C’s. Sept matchs pour se débarrasser des Bucks, même tarif à Miami… et par trois fois l’élimination en cas de défaite. Forts de cette expérience, les gars de Beantown peuvent aussi compter sur des statistiques mettant bien en avant leur capacité à sortir les biscottos après une défaite. Dans cette campagne printanière 2021-22, les Celtics n’ont simplement jamais lâché deux matchs de suite. Eh, si c’est pas une phrase qui fait flipper dans la Baie ça, on ne sait pas ce que c’est. Interrogé à ce sujet en sortie d’entraînement, Jayson Tatum résume bien la confiance de sa clique.

« Oui, c’était [le Game 4] une défaite difficile… nous avons intégré ça, et je pense qu’on a déjà connu ça. Je crois que c’est la troisième fois que nous vivons ça, donc on sait ce que ça implique. On sait qu’on doit faire, se focaliser sur les détails et ce genre de choses. Je suis confiant comme je l’ai été tous ces Playoffs, confiant dans le fait que nous répondrons et jouerons mieux pendant la majorité du match demain ».

Vous vouliez une réponse de patron ? En voilà une. D’une part, il met la pression sur les Warriors et de l’autre, il place toute sa confiance sur les siens. Maintenant que les mots sont prononcés, il va quand même falloir que la tige des Jay Bros ponde un match d’un tout autre calibre que celui de vendredi dernier. 23 points à 8/23 au tir, ce fût trop peu au Game 4, ça risque de l’être aussi au Game 5, surtout si l’on prend en considération le fait que le match est à Golden State. Les axes de progression de Jaillezonne ? Se montrer bien plus incisif en drive et à mi-distance. Limité à 27,5% de réussite à l’intérieur de l’arc lors de ces Finales , il faut pour le moment compter sur la grosse réussite de l’As de Trèfle pour impacter le score. Il n’y a pas encore eu de gros passage à vide, mais ce match au Chase Center représente également à cet égard un possible point de bascule. D’ailleurs, Ime Udoka résume assez bien ce que sa star doit améliorer pour faciliter la victoire des siens.

« Je dirais qu’il doit être plus costaud dans ses finitions. Comme je l’ai déjà mentionné, il doit chercher des fautes. Quand il joue à deux points et trouve le contact, il les obtient. À l’intérieur, ils [les Warriors] sont compacts et cherchent à dissuader. On veut donc que Jayson, quand il pose des écrans, puisse s’écarter ou rouler dans la peinture, et profiter de ces mouvements et des espaces. » – Ime Udoka

Jayson est confiant, et à les clés pour réussir à sortir une performance capable de renverser le match en faveur de Boston. Comme on dit, « y’a plus qu’à ! »… sauf qu’il n’est pas certain que les Warriors se montrent très enclins à laisser Jay faire sa vie pépouze ce soir.

