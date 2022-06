C’est l’heure de faire ronronner la cafetière et de se poser devant l’émission qui permet de prendre toutes les nouvelles de la NBA chaque matin ! En plus, on fait ça dans la bonne humeur, royal. Allez, café !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Au programme du Allez café d’aujourd’hui ? On revient bien sûr sur le Game 3 entre Celtics et Warriors, remporté par les premiers nommés. Les Jay Brothers ont été chauds, mais il faut surtout donner du crédit au match de Robert Williams III, décisif du début à la fin de la rencontre. Les Splash Bros ont assuré, mais Draymond Green a fait tout le contraire. 2-1 Boston, et une balle de match à récupérer vendredi !

Pour ceux qui étaient là en live, on vous souhaite un excellent mercredi. Pour les autres c’est la même, mais on vous invite bien sûr à commencer la journée d’un pied basket en prenant la température de la planète balle orange !