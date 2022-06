Éliminés au premier tour des Playoffs par les Warriors, les Nuggets sont en vacances depuis quelques temps maintenant. De quoi récupérer après une saison mouvementée mais aussi afficher ses ambitions pour la suite. Spoiler, dans les Rocheuses on ne vise que les sommets.

Privés de Jamal Murray et Michael Porter Jr., les Nuggets savaient pertinemment que la postseason s’annonçait mission impossible en 2022. Nikola Jokic a beau être un véritable monstre, il ne pouvait pas porter à lui seul son équipe vers le Larry O’Brien Trophy. Bonne nouvelle, le pivot devrait pouvoir retrouver ses lieutenants à la rentrée et, forcément, cela signifie que Denver aura sans doute la possibilité de viser un peu plus haut sur le prochain exercice. Josh Kroenke, vice-président de la franchise, a validé cette théorie en expliquant que tout autre résultat que le titre serait une déception. Des propos relayés par ESPN.

« Nous entrons dans une nouvelle phase de l’organisation, avec cette équipe en particulier, qui est : C’est le titre ou l’échec. Et c’est la première fois que ces mots sont prononcés dans ces murs, je pense. »

Il est vrai qu’après une saison à 48 victoires malgré une cascade de blessures, l’optimisme semble de rigueur dans le Colorado. Jamal Murray et Michael Porter Jr. devraient effectuer leur retour à la rentrée et ce groupe va donc pouvoir poursuivre sa progression à l’Ouest. De quoi figurer parmi les favoris pour le titre en 2023 ? C’est ce que semble penser le fils du propriétaire des Nuggets.

« Nous avons un joueur qui a été deux fois MVP, nous avons deux autres joueurs de calibre All-Star qui reviennent de blessures. Et je pense que nous sommes prêts comme nous ne l’avons jamais été dans le passé. Et c’est excitant. Mais cela apporte beaucoup de pression aussi. Nous ne sommes plus l’outsider, les gars adorables de Denver, Colorado. Je pense que lorsque nous serons en bonne santé et que nous montrerons ce dont nous sommes capables, nous aurons une cible dans le dos. »

Les Nuggets semblent donc prêts à passer à l’étape supérieure mais, comme le dit bien Kroenke, encore faut-il que tout le monde soit en bonne santé… Les blessures ont été la némésis de ce groupe depuis plusieurs années maintenant et il va falloir croiser les doigts pour que la roue tourne en faveur des joueurs des Rocheuses. On rappelle quand même que Jamal Murray n’a pas joué depuis avril 2021 et les problèmes de dos de MPJ ont été une inquiétude constante depuis sa Draft en 2018. Sans oublier que les role players ont aussi eu leurs lots de pépins sur les derniers exercices, Will Barton notamment. Est-ce que ce groupe a de quoi viser loin avec toutes ses forces ? Ils ont des arguments, c’est certain. Est-ce que les blessures peuvent enfin laisser cette franchise aller de l’avant ? Ça, c’est le mystère qui demeure.

Denver ne cache plus ses ambitions et c’est un message qui doit probablement plaire à Nikola Jokic. Proche de prolonger son contrat avec la franchise du Colorado, le Joker voit que sa direction a l’envie de tutoyer les sommets. Reste à voir si les Nuggets réussiront à associer les actes aux mots.

