Les Finales 2022 vont opposer deux des franchises originelles de la Ligue : Warriors – Celtics, parfait pour le 75e anniversaire

Si les Finales 2022 font rêver tous les fans avec deux belles équipes sur le terrain, la Ligue savoure également ce duel inattendu. Pourquoi ? Car les Warriors et les Celtics étaient déjà présents lors de la fondation de la Grande Ligue. De quoi ajouter une nostalgie appréciable au moment de fêter les 75 ans de la NBA.

Si on était un tantinet plus tatillon, on dirait que la NBA ne fête pas ses 75 ans cette année. En effet, l’appellation NBA n’est arrivée qu’en 1949, au moment de la fusion avec la NBL ! Ce qui est donc fêté cette année, c’est l’ancienne forme de la Ligue, la Basketball Association of America ou BAA. Fondée en 1946, le calcul est bon du coup, elle regroupait à l’origine onze équipes. On vous claque la liste de suite : les Washington Capitols, les Philadelphia Warriors, les New York Knicks, les Providence Steamrollers, les Boston Celtics, les Toronto Huskies, les Chicago Stags, les Saint Louis Bombers, les Cleveland Rebels, les Detroit Falcons et les Pittsburgh Ironmen. Beaucoup de noms qui ne parlent pas beaucoup là dedans et pour cause, huit de ces franchises ont rapidement été dissoutes. Il ne reste aujourd’hui que trois équipes actives dans cette liste : les Knicks, les Celtics et les Warriors (qui ont déménagé entre temps de Philadelphie à San Francisco). Au moment de fêter les 75 ans de son existence, c’est donc une sacrée veine pour la NBA de pouvoir compter sur deux de ses plus vieux représentants en Finale. Quelle plus belle image pour la longévité de la Ligue et de ses membres ?

Maintenant, rien ne dit que Adam Silver et ses sbires organiseront un truc pour l’événement. Sortir une série de maillots hommage à leurs aînés des années 40 aurait pu être stylé par exemple mais c’est un truc qui se prépare et Boston a bien failli manquer la fête à cause d’un Game 7 sur le terrain du Heat. On va évidemment suivre tout ça de près mais connaissant les dirigeants de la Ligue et leur amour des belles histoires, ça peut évidemment être utilisé pour ajouter un peu de hype à une finale qui n’en manque déjà pas. Pour le petit rappel sympa, cette première saison en BAA avait vu le sacre des… Warriors face aux Stags de Chicago. On balance pas un prono, c’est juste un fait. Stephen Curry et sa bande vont-ils faire honneur à leur histoire en chopant un nouveau titre 75 ans plus tard ou Boston va-t-il profiter de cet anniversaire pour récupérer une dix-huitième bannière, lui permettant ainsi de revenir au sommet niveau palmarès (égalité avec les Lakers pour le moment) ? La réponse dans les trois prochaines semaines.

Warriors-Celtics, c’est l’affiche des Finales 2022 mais c’est aussi un duel qui sent bon la nostalgie et les années 40. Avoir deux des équipes originelles de BAA en finale, Adam Silver pouvait difficilement rêver meilleur scénario pour l’anniversaire de la Grande Ligue.