La NBA, éternel déchirement de passions. Il y a autant de fans que de manières de supporter une équipe ou de manifester de l’intérêt à la Grande Ligue. Si certains restent sobres et se parent occasionnellement d’un maillot pour mater les matchs, d’autres sont plus… déterminés. Jusqu’à se faire tatouer la bannière du titre 2022 des Celtics sur le bras.

On espère que la séance de laser est déjà posée dans le calendrier au cas où les choses tourneraient au vinaigre. Twitter est un réseau parfois terrible mais souvent magnifique, en atteste cette photo d’un fan de Boston – nommé Jack Bienvenue de Wellfleet (Massachusetts) – qui s’est fait graver à l’encre le titre 2022 des Celtics sur le bras. En voyant ça, on ne peut que respecter la passion de ce gars-là… ou se demander s’il n’a pas un gros pet à la carafe. En tout cas, visez un peu les baloches qu’il faut pour passer chez le tatoueur et dire « Vous me mettrez la bannière des C’s champions s’il vous plaît« . Alors déjà, le gérant de la boutique a dû répondre, « Oui d’accord, quelle année vous voulez parmi les 17« , et ensuite commencer à dissuader le pauvre garçon quand il lui a répondu « 2022« . Pas question d’être complice de la réalisation d’un potentiel motif de tristesse et de moqueries à vie. « Attendez m’sieur, vous êtes vraiment sûr de ça, savez qu’un tatouage c’est pour la vie hein ? On peut partir sur un petit dessin de trèfle à la limite, ça revient moins cher en plus ». Que nenni, fieffé gredin. Tatouez-lui vite sa bannière. Retrouvé par NBC Boston, le bonhomme explique avoir eu une vision, malgré un stress plutôt palpable quant à l’issue des Playoffs pour les C’s.

« Honnêtement, je suis un petit peu nerveux, mais je pense sérieusement que les Celtics peuvent remporter le titre. Je peux toujours changer le 2 par un 3 si jamais on ne gagne pas cette année, mais je suis confiant sur le fait qu’ils triompheront. J’ai eu une vision, en voyant les bus à bec de canard traverser la ville. Je croise les doigts. Au final, je suis juste un passionné de sports, et surtout des Celtics. »

Ah oui, la date du passage à l’acte du forcené ? Il remonterait au 22 mars dernier, soit à quelques semaines des Playoffs. Nets, Bucks, Miami… Quand on regarde le parcours de Boston, on imagine que le die hard fan s’est bien fait dessus certains soirs. Surtout lors des deux Game 7, apparemment il a aussi pris une assistance respiratoire dans le forfait de son tatouage. Franchement, même si Boston était en pleine ascension à ce moment-là, qui aurait cru fin mars que ces Celtics allaient vraiment se hisser en Finales NBA ? Ne levez pas tous la main en même temps hein. Et même si quelques irréductibles accros au thé ont bien eu cette idée dans un coin de leur tête, nul doute qu’ils n’ont en revanche pas été assez fous pour se graver ça à tout jamais. Clin d’œil à Brad Stevens pour finir : il y a plutôt intérêt de mettre le paquet pour récompenser ce fou fan si jamais les C’s venaient effectivement à remporter le titre 2022.

Boston Celtics go 4-0 on the road trip

& Celtics fans don’t know how to act 🤪☘️ pic.twitter.com/6Oo9taBJxv — GRD 🍀 (@CelticsGRD) March 22, 2022

Il faut de tout pour faire un monde, et surtout de gens qui n’ont pas froid aux yeux. Rajoutez à cela un amour éperdu pour une équipe NBA, et vous obtenez ce genre d’acte complètement zinzin qui atterrit sur Internet pour notre plus grand bonheur. Y’a t-il quelqu’un prêt à faire la même chose pour les Warriors ?

Source texte : NBC Boston