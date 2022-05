Dans une NBA plus que jamais drivée par les analytics, on voit des chiffres un peu partout et y’a clairement à boire et à manger. Une stat vient cependant de nous taper dans l’œil après avoir parcouru Basket-Reference : après 65 matchs de Playoffs, Jayson Tatum a marqué 1 486 points. Larry Bird sur ses 65 premiers matchs de Playoffs ? Il en avait marqué… 1 486.

Jayson Tatum marche littéralement dans les pas de la légende des Celtics. On n’est pas là pour faire des comparaisons prématurées mais avouez quand même que la stat est assez folle. Le même nombre du points sur le même nombre de matchs, le tout avec le même nombre de campagnes de Playoffs (cinq de chaque côté), ça ne s’invente pas. Larry Bird avait donc totalisé 1 486 points sur ses 65 premières rencontres de postseason entre 1980 et 1984, soit une moyenne de 22,9 unités par match. Moyenne similaire évidemment pour Jayson Tatum, qui comme Larry a joué les Playoffs sur l’ensemble de ses cinq premières saisons NBA. JT a débarqué dans la Grande Ligue en 2017 à travers le troisième choix de la Draft, troisième choix tombé dans les mains d’une équipe de Boston pourtant déjà très compétitive (elle a joué les Finales de Conférence Est cette même année) mais qui possédait le first pick grâce aux Nets (pick qui a ensuite été transféré aux Sixers pour récupérer le numéro 3 ainsi qu’un autre choix de premier tour). Résultat, Tatum s’est retrouvé lors de sa campagne rookie avec des mecs comme Kyrie Irving, Gordon Hayward (pour cinq minutes…), Al Horford, Marcus Smart ou encore un jeune Jaylen Brown. De quoi goûter tout de suite aux Playoffs, les Celtics allant jusqu’à un Game 7 des finales de conf’ cette année-là face à la bande à LeBron.

Bien sûr, les aficionados de Larry Legend diront que Bird a remporté deux titres sur ses cinq premières saisons NBA, avec en prime un trophée de MVP des Finales en 1984. Jayson Tatum est lui toujours à la recherche d’une première bagouze mais n’oublions pas quand même qu’il joue aujourd’hui déjà sa troisième finale de conférence en carrière, le tout à seulement 24 piges. Certains grands noms du basket ont galéré rien que pour arriver à ce stade-là de la compétition (coucou T-Mac, coucou Melo), pour Tatum ça devient presque une habitude de jouer fin mai malgré les hauts et les bas que les Celtics ont pu connaître ces cinq dernières années. L’objectif désormais, c’est de franchir ce fameux cap pour enfin goûter à l’atmosphère toujours très spéciale des Finales NBA. JT réalise une très grande campagne de Playoffs jusqu’ici, une campagne marquée notamment par des perfs XXL quand les Celtics étaient dos au mur. On l’a encore vu cette nuit dans le Game 4 contre le Heat. Tatum a certes eu quelques trous d’air contre Milwaukee et Miami, mais globalement c’est du très très lourd. Et s’il parvient à porter les siens au niveau supérieur voire même au sommet de la NBA à la mi-juin, il rentrera clairement dans une nouvelle dimension aux yeux des fans toujours très passionnés de Boston.

Le moment fatidique est peut-être venu pour Jayson, qui a une occasion rêvée de se rapprocher un peu plus de Larry Bird et pas uniquement dans les stats individuelles. Mais le plus dur reste à faire pour la bande à Tatum. Et avant de rêver de bannière, de bague et de célébration, il y a une équipe de Miami à écarter.

Source chiffres : Basket-Reference