Vanessa Bryant publie une vidéo pour l’anniversaire de Gianna : « Dear Basketball » restera une histoire de famille

Décédés en janvier 2020, Kobe et Gianna Bryant restent dans les mémoires de chacun. Pour célébrer la date d’anniversaire de sa fille, Vanessa Bryant a publié sur Instagram une vidéo pour lui rendre hommage.

Si la France a célébré la fête du travail le 1er mai, la date avait une résonnance beaucoup plus sombre pour la famille Bryant. En effet, le premier jour du cinquième mois de l’année civile correspond à la date d’anniversaire de Gianna, tristement décédée en même temps que son père (et sept autres personnes) il y a un peu plus de deux ans. Sans ce terrible accident d’hélicoptère, l’adolescente aurait fêté ses 16 ans en ce 1er mai 2022. Forcément, c’est une date importante pour la famille et Vanessa Bryant a décidé de marquer le coup en publiant sur Instagram une vidéo d’une minute qui retrace tout ce qu’était sa fille avant son décès (mais aussi tout ce qu’elle aurait pu devenir). Le film, réalisé par Nike, rappelle énormément l’œuvre de Kobe, le fameux « Dear BasketBall », et impossible de ne pas être marqué par un travail qui est à la fois remarquablement réalisé et empreint d’une telle symbolique. C’est fort, c’est touchant et à la fois triste mais c’est quelque chose qui mérite vraiment d’être vu, une œuvre qui ne laissera aucun fan de la balle orange insensible.

Vanessa Bryant teams up with Nike to dedicate « Dear Gianna » and honor Gigi Bryant on what would’ve been her Sweet 16th birthday (via @Nike) pic.twitter.com/gTG15W6ZHX — ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) May 1, 2022

Vanessa Bryant a sorti le grand jeu pour honorer la date d’anniversaire de sa fille Gianna. De quoi nous replonger dans de tristes souvenirs mais aussi revenir sur l’histoire de cette jeune fille partie bien trop tôt.

Source vidéo : Nike via ESPN Los Angeles