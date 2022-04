Comme pour la demi-finale du bas de tableau, la hiérarchie a été respectée plus haut. Le Heat n’a fait qu’une bouchée des Hawks et patientait sagement, en attendant de connaître son adversaire. Il s’agira donc des Sixers, vainqueurs des Raptors, non sans se faire peur. Cette prochaine série sent bon les barbelés et l’électricité. L’esprit des Playoffs quoi.

Une demi-finale attendue sur le papier entre le 1er et le 4e de l’Est. Cependant, à l’aube du premier tour, nombreux étaient ceux qui voyaient les Raptors taper l’upset et Doc Rivers choke, une fois encore. Il n’en est finalement rien. Le choc entre Miami et Philly aura lieu. Le Heat a facilement torché les Hawks tout en ayant eu la gentillesse d’en laisser un à Trae Young et ses copains. Mais les Sixers ont failli être plus sévères ! La troupe du Doc menait 3-0 après deux matchs de patron à la maison, puis un dernier arraché à la Scotiabank Arena en prolongation sur un fadeaway de Joel Embiid. Toutefois, les Dinos ne se sont pas laissés faire et ont accroché le falzar de Joel Embiid, contraint de sortir le grand jeu pour s’en débarrasser. Sur le Game 6 ? James Harden, Jojo et Tyrese Maxey à plus de 20 points, Tobias Harris à 19. Et quelle deuxième mi-temps de patron. Bref, tout ça nous donne une victoire 4-2 des Sixers, alors que la série aurait pu s’arrêter en 4 ou en 5. Mais l’essentiel est désormais ailleurs.

Le Heat contre les Sixers. En plus d’être une série qui s’annonce physiquement (très) intense, elle signe aussi les retrouvailles entre Jimmy Butler et Joel Embiid. Les deux fortes têtes ont vécu ensemble un traumatisme signé Kawhi Leonard, puis se sont séparées à cause du manque de place pour deux egos aussi gargantuesques. Ce face à face garantit un bon taux de trashtalking et des vices dont l’on ne soupçonnait même pas l’existence (baisser le short sur un tir à 3-points?). Il faudra cependant s’assurer que Butler puisse jouer dès le Game 1, lui qui était absent lors du dernier match face aux Hawks. Tout comme Kyle Lowry d’ailleurs. L’infirmerie des Sixers est vide, mais on rappelle que leur franchise player joue avec un pouce douloureux. L’aspect physique sera ainsi l’un des piliers de cette série. Les deux équipes jouent dur sur l’homme et les contacts s’annoncent – en conséquence des bestiaux – rugueux. Attention au risque de blessure.

D’un point de vue plus général, ces deux franchises ne sont pas nécessairement citées lorsque l’on pense au futur champion. Elles n’en restent pas moins de très sérieux contenders. D’un côté, Miami, 1er de la Conférence Est avec un collectif très soudé, des armes variées, une défense impériale et un coach phénoménal. De l’autre, Philadelphie, 4e de conf’ ex-aequo avec le 2e, un franchise player dans la course au MVP et meilleur scoreur de la Ligue, un lieutenant létal et des role players de grande qualité. Toutefois, niveau banc, l’écart semble abyssal avec le Heat. Tant d’un point de vue joueurs, qu’entraîneur.

Après l’entrée, ces deux équipes vont pouvoir passer au plat de résistance. Les Piafs et les Dinos étaient bons, mais ça ne vaut pas une salade de barbelés. Hype, hype, hype !