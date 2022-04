Fin de nuit pour les uns, début de journée pour les autres, le Allez, café reste le rendez-vous immanquable pour parler ballon orange et Playoffs. Pour ceux qui ont raté ça, on vous balance le replay.

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Dans le « Allez, café » de ce jeudi matin ? Un grand récap de la 12ème nuit de Playoffs, avec la qualification des Bucks et des Warriors au détriment des Bulls et des Nuggets, un avant-goût de l’incroyable série qui nous attend entre Boston et Milwaukee (première série officielle du second tour), et les dernières nouvelles sur le retour de Devin Booker avec les Suns. Petit café, petit résumé des dernières actualités, en vous souhaitant une bonne journée et rendez-vous ce soir pour la suite des Playoffs !

Vous avez préféré dormir que rester éveillé devant les matchs cette nuit ? Zéro problème, on fait le point sur les derniers résultats et on vous raconte toutes les nouvelles fraiches dans le dernier allez, café. On fait la bise à ceux qui étaient avec nous de bon matin et on se dit à très vite !