Dixième soirée de Playoffs uncoming, oui on les a comptées, et ce soir deux franchises peuvent plier leur série et deux autres, logiquement, plieront peut-être les gaules direction l’Aquitaine ou le Golfe du Mexique, alors que lors du dernier match de la nuit les Mavericks et le Jazz joueront au Texas un Game 5 BOUILLANT. Soirée immanquable, une de plus.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 25 AVRIL

1h : Nets – Celtics (beIN Sports 1)

2h : Sixers – Raptors (beIN Sports 3)

3h30 : Mavericks – Jazz

# CE QU’IL NE FAUDRA PAS RATER

Jayson Tatum et les Celtics ont l’occasion de frapper un très grand coup à Brooklyn.

Kyrie Irving et Kevin Durant vont peut-être se faire sweeper et cette phrase est folle.

Andre Drummond va peut-être se faire sweeper mais il a l’habitude.

Joel Embiid joue avec un pouce explosé mais il a surtout l’occasion d’exploser les Raptors pour de bon.

Fred VanVleet ne sera pas là pour aider ses copains, sa hanche le fait souffrir. Ça sent de plus en plus le sapin pour Toronto.

Game 5 sous très haute tension entre les Mavs et le Jazz, et l’équipe qui partira dans l’Utah à 3-2 aura évidemment un pied et demi en demi-finales de conférence.

On enchaine pour une nuit de plus, et ce soir on connaitra donc, peut-être, les premiers qualifiés pour les demi-finales de Conf. Raptors et Nets sont au pied du mur, Sixers et Celtics ont le bâton – le balai en ce qui concerne Phila – dans les mains et n’ont plus qu’à s’en servir.