Cette nouvelle nuit de NBA se conclura avec le Game 5 entre les Mavs et le Jazz en direct de l’American Airlines Center. Un must-win pour les deux franchises pour avoir en premier la balle de match. Autant dire que si vous ne supportez pas la pression, veuillez vous mettre sur le côté.

Qu’est-ce qu’on aime ces ambiances de Playoffs où l’enjeu est de taille. Lors du dernier duel, le Jazz égalisait à 2-2 dans la série après une super connexion Mitchell-Gobert sur alley-oop. Nous sommes de retour à Dallas ce soir pour un match 5 de tous les dangers. Le calcul est simple, si les Mavs l’emportent, Utah sera forcé d’en gagner deux de suite pour passer en demi-finale, ce qui n’est pas du tout une garantie. Si le Jazz fait le break, les hommes de Quin Snyder auront l’opportunité de finir le boulot à la maison. Tout simplement un must-win pour tout le monde. Le Game 4 nous a laissé quelques pistes d’analyse pour ce match si crucial. Côté Utah, il faut que la dernière rencontre serve de moteur pour la suite. Donovan Mitchell et Rudy Gobert doivent prouver que leurs retrouvailles sur le parquet ne sont pas le coup d’un soir, mais bien celles d’une vie (ou au moins d’une campagne de Playoffs). On a même vu des progrès en défense et elle sera attendue dans le voyage au Texas. Elle n’est pas encore parfaite, loin de là, mais les ajustements proposés par le Jazz au Game 4 peuvent servir de socle pour retrouver l’équipe défensive qu’on aimait tant il y a encore un an de cela. Enfin, il faudra compter sur des role players toujours aussi performants comme Bojan Bogdanovic ou Jordan Clarkson, auteur d’une prestation XXL lors du match 4. Beaucoup d’éléments avec lesquels jongler, mais pas de quoi sauter au plafond non plus. À ce niveau de la compétition, c’est ce que les Playoffs requièrent pour passer au stade supérieur.

Chez les Mavs, on garde les mêmes ingrédients que lors des quatre matchs précédents mais il va falloir mieux gérer certains détails. La défense est au top comme durant la saison régulière. Luka Doncic est revenu et a déjà montré qui était le meilleur joueur de la série en envoyant un match à 30 points et 10 rebonds sur une jambe et demie. On peut imaginer (espérer) que dans une rencontre aussi importante sa restriction de minutes sera levée. Les role players font le travail, notamment de loin, Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock peuvent témoigner. Jalen Brunson, quant à lui, épaule parfaitement le Slovène. Bref, les ajustements se jouent sur des éléments visibles lors du match 4. D’abord, arrêter les phases « on/off ». Plusieurs fois, le Jazz a mené d’une dizaine de points parce que les Mavs n’y étaient plus. Heureusement que Jason Kidd était là pour gueuler et remettre ses soldats en place. Action et conséquence : en un rien de temps, ils revenaient au score grâce à trois 3-points et un floater de Doncic. Dallas doit trouver une régularité durant tout son match. Ensuite, ne pas refaire les mêmes erreurs du money time du Game 4. Un lay-up ouvert raté par Brunson, un 0/2 aux lancers de Powell à la toute fin et une dernière possession totalement foirée avec pourtant Doncic à la baguette. En gros, il faut être clutch ou sinon faire en sorte d’arriver à ce moment du match à +10 et gérer tranquillement le chrono. Enfin, dans le pire des cas, faire confiance à Luka Doncic qui, à domicile, peut être le Game Changer de cette série comme il nous l’a déjà montré par le passé avec des prestations d’un autre monde.

Match totalement immanquable cette nuit bien qu’il soit à 3h30. Le Jazz et les Mavs jouent gros sur cette rencontre et personne ne voudra lâcher l’affaire. L’ambiance de l’American Airlines Center devrait être folle comme vu lors des Game 1 et 2. Bref, après deux hypothétiques fin de série dans la conférence Est, la tension sera aussi à son maximum à l’Ouest.