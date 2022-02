TrashTalk Fantasy League : voici les 10 grands vainqueurs du Pick de la Muerte de janvier 2022, par ici les cadeaux !

Le Pick de la Muerte, c’est le nouveau défi qui va venir pimenter cette saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL va basculer en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau gracieusement offert par ParionsSport ! La troisième édition avait lieu dans la nuit de mardi à mercredi et on va découvrir tout de suite qui sont les 10 grands vainqueurs tirés au sort qui repartiront avec 50€ de freebets sur ParionsSport. C’est parti !

Une fois de plus, il a fallu slalomer entre tous les pièges qui vous étaient tendus. Les habitués de la TrashTalk Fantasy League, c’est toujours la saison de la carotte. Et même si on adore l’ajouter à nos potages, mieux vaut ne pas trop en abuser dans ce jeu. Entre les 24 points de Stephen Curry, les 15 du mono-sourcil des Lakers ou les absences de Kyrie Irving et Kevin Durant, beaucoup ont commencé la journée avec une larme sur la joue mercredi dernier. Heureusement, il y avait aussi de beaux scores à faire en misant intelligemment sur le duo des Wolves ou un James Harden en mode patron à Brooklyn. Le MVP en titre a également régalé les joueurs comme les amateurs de belles passes avec ses 59 points TTFL mais le best pick de la soirée est peut-être le pivot le plus chaud de la planète actuellement. Vous l’aurez deviné, on ne parle pas de Zaza Pachulia mais bien de Joel Embiid et ses 74 points TTFL, Haute-Savoie rpz. On applaudit bien fort le Process et toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour prédire la carton de Jojo. Vous étiez plus de 218 devins à miser sur le meilleur ami de Ben Simmons et bien vous en a pris.

🔥 C'EST L'HEURE… DU PICK DE LA MUERTE !! 🔥 Ce soir en #TTFL… 10×50€ de freebets à gagner !! 😏 1⃣ Choisis un joueur en #TTFL

2⃣ Fais le best pick TOUS les joueurs qui feront best pick participeront au tirage au sort ! QUI SERA LE PICK DE LA MUERTE @ParionsSport ?! 💀

# LES VAINQUEURS DE JANVIER 2022

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, ils seront 10 à remporter le lot qui était mis en jeu par notre partenaire ParionsSport à l’occasion de cette troisième édition, en l’occurrence 50€ de freebets. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 10 petits chanceux qui vont pouvoir aborder le mois de février avec un joli cadeau, et voici sans plus attendre leur pseudo TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

EnzoM2 Bouda04 Ollorun MamiNovzzz McDylannn Fanfantess Jeremsano dinoZZo93 ArmyNono Ricke91

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous êtes dans cette liste des 10, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos et que vous puissiez recevoir votre freebet sur votre compte ParionsSport.

