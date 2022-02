LeBron James devrait rater quelques matchs de plus : le genou fait encore des siennes, les Lakers ne prendront aucun risque

Absent depuis le 25 janvier à cause d’une blessure au genou, LeBron James devrait manquer les prochains matchs des Lakers. On espère que Russell Westbrook et Anthony Davis sont prêts à prendre le lead.

Il restait sur deux mois absolument démentiels avec L.A. et on se demandait bien ce qui pouvait arrêter LeBron James. La réponse est vite arrivée : lui-même. Diminué à cause d’une blessure au genou (lequel avait même gonflé), le natif d’Akron avait quitté le road trip angelino il y a trois jours pour rentrer à Los Angeles et se soigner. Aujourd’hui, Shams Charania nous offre une petite update de l’état de santé du King. Selon l’insider préféré de The Athletic, BronBron est d’ores et déjà out pour la réception des Blazers ce mercredi et il pourrait même manquer d’autres matchs après celui-ci. Une décision actée par la prudence et qui a visiblement été prise conjointement par les deux parties afin de permettre à LBJ de récupérer pleinement de sa blessure. Hors de question pour les Lakers de prendre le moindre risque avec leur superstar de 37 ans.

Lakers star LeBron James is expected to miss Wednesday’s game vs. Portland, and could be out a few more games due to irritation in left knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. Sides want to be cautious and allow James to return once irritation subsides. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 1, 2022

Alors que L.A est toujours coincée dans le play-in tournament (9ème à l’Ouest), la franchise d’Hollywood sait qu’elle doit se donner toutes les chances pour finir la saison en boulet de canon. Avec un calendrier particulièrement compliqué à venir, il va falloir partir au combat et il est plus facile de se battre quand on peut mettre deux jambes sur un parquet sans grincer des dents. Même si on ignore la durée d’indisponibilité du King, on ne semble pas partir sur une absence longue. L.A. a encore sept matchs d’ici le All-Star Break avec quelques gros morceaux au programme (derby de Los Angeles, Bucks, Warriors, Jazz) et il sera intéressant de voir à quel moment LeBron décide de revenir en jeu. On a du mal à l’imaginer manquer le match des étoiles mais si ça devait arriver, l’ailier pourrait souffler jusqu’à la reprise programmée le 26 janvier et attaquer le dernier virage de la saison avec un max de fraîcheur. En son absence, Anthony Davis et Russell Westbrook seront évidemment attendus au tournant pour porter l’équipe et s’assurer que l’écart ne se creuse pas vis-à-vis du Top 8. Le Unibrow est bien revenu après sa blessure de décembre et il devrait avoir l’occasion de se gaver en l’absence de son acolyte. De même, Brodie aura plus souvent le ballon dans les mains et il vient de claquer son meilleur match au scoring depuis son arrivée chez les Purple & Gold. Autant dire qu’ils n’auront pas vraiment le droit à l’erreur et il faudra associer les gros chiffres avec les W pour ne pas subir les critiques des fans.

Le genou de LeBron James continue de grincer et l’ailier devrait faire un peu de rab du côté de l’infirmerie. Les Lakers donnent les pleins pouvoirs à Anthony Davis et Russell Westbrook, à eux de s’en montrer dignes.

Source texte : The Athletic / Shams Charania