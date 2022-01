Kyle Kuzma ne s’arrête plus de cartonner avec les Wizards : maintenant il passe même à un Corey Kispert de taper des triple-doubles

Hier soir face au Magic, Kyle Kuzma a encore sorti un gros match, comme il nous habitue depuis fin décembre. Mais un grave incident est venu gâcher sa soirée puisqu’il a terminé à une passe décisive d’inscrire un triple-double, ce qui a mis Kyle dans une colère noire.

Nouveau match des Wizards et nouvelle masterclass de Kyle Kuzma. Face au Magic la nuit dernière, l’ancien Laker a compilé 19 points, 10 rebonds et 9 passes décisives, finissant ainsi meilleur marqueur de son équipe. Ce qui fut le cas cinq fois en sept matchs depuis la nouvelle année. Bref, Kyle Kuzma est dans la zone en ce moment, il s’est même permis de faire un double-double en mode Wilt Chamberlain lundi face à ce même Magic avec un gros 27 points – 22 rebonds, ce qui constitue un record perso en carrière au rebond. Encore sur cette merveilleuse année 2022 où Kyle Kuzma va sûrement être élu personne la plus influente du monde par Time Magazine, il a planté 36 pions… Ses stats sur cette période de sept matchs sont Antetokounmpesque : 26,4 points, 11,8 rebonds, 3,7 passes, et le tout à 54,7% au tir dont 34,1% de loin. Le double K est clairement au sommet de son art et porte les Wizards sur ses épaules… Si vous avez commencé à suivre la NBA en 2022, Kyle Kuzma est pour vous le franchise player de Washington, tandis que Bradley Beal doit se secouer un peu pour aider le patron. Un nouveau costume de boss qui peut cependant lui monter à la tête, lui qui voulait couronner sa superbe forme par un triple-double.

En témoigne la soirée d’hier. Alors que le temps était à la fête après cette victoire sur Orlando, il y en a un qui était tout énervé parce qu’il n’a pas eu son premier triple-double en carrière… On parle de Kyle Kuzma bien évidemment ! 37 secondes à jouer, il ne reste plus qu’une passe décisive à faire à KK pour finir à dix assists. Il donne la gonfle à Corey Kispert dans le corner pour un shoot ouvert… sauf que le rookie décide de faire la passe. Un petit peu bougon le Kuz, qui fait comprendre à son coéquipier qu’il risque de passer un sale quart d’heure dans les vestiaires. Il lève le bras en l’air en signe d’exaspération, et la frustration est palpable. Le genre d’action qui au final représente bien Kyle Kuzma, un joueur qui a le talent pour cartonner mais qui peut aussi s’enflammer pour de mauvaises raisons. Déjà qu’on a KCP et Harrell qui ne vont visiblement pas passer la fête des voisins ensemble, il ne faudrait pas que Kuzma crée des tensions avec le petit jeune.

Les Wizards ont gagné, Kyle Kuzma a encore été excellent en confirmant une année 2022 dans laquelle il est en extase total. Malheureusement, Mister Kyle n’a pas eu le droit à son triple-double, ce qui visiblement valait bien la peine de gueuler sur le rookie.