Les highlights de Klay Thompson pour son grand retour : deux minutes de bonheur pour commencer la semaine en beauté

Il était attendu, et il n’a pas déçu. Klay Thompson a fait son grand retour cette nuit après 942 jours loin des terrains, un retour réussi pour le Splash Brother qui n’a pas perdu de temps pour dépoussiérer la machine. Si vous étiez au pieu et que vous n’avez que deux minutes de libre dans votre journée, on a ce qu’il faut.

20 minutes de jeu, 18 tirs tentés (feu ultra vert), 17 points au total, le tout dans une ambiance unique. Pas de doute, ça valait le coup d’attendre. Beaucoup de choses ont changé depuis le dernier match de Klay Thompson en juin 2019, mais le Splash Bro est toujours le Splash Bro. Face aux Cavaliers cette nuit, Klay a fait cramer de la ficelle avec trois tirs primés en huit tentatives et il s’est même permis de dunker sur la tronche de trois joueurs de Cleveland. Oui oui. On vous rappelle juste que le bonhomme a enchaîné ligament du genou déchiré – rupture du tendon d’Achille en deux ans, mais à part ça tout va bien. Bref, on peut parler de retour réussi pour l’arrière des Warriors. Un retour qui fut évidemment rempli d’émotion pour Thompson, les fans des Warriors et l’ensemble des amoureux de la grosse balle orange. Une soirée que Klay « n’oubliera jamais ».

Deux minutes de Klay Thompson, deux minutes de bonheur tout simplement. Si vous avez l’occasion de revoir le match en replay, on vous conseille de le faire histoire de vraiment ressentir l’émotion accompagnant son retour mais cette petite compilation vous donnera déjà un joli aperçu.