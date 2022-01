Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Klay Thompson et Ja Morant ont enflammé la nuit, elle a l’air cool cette année 2022

C’est une nuit qui fera date qui s’est terminée aux alentours de six heures du matin. Parce qu’un extraterrestre du nom de Ja Morant a repoussé encore plus loin les limites de la race humaine, mais également car Klay Thompson a rejoué au basket pour la première fois depuis 941 jours. On vous en parle juste ci-dessous, et de bien d ‘autres choses encore.

# Les résultats de la nuit

Nets – Spurs : 121-119

Clippers – Hawks : 106-93

Magic – Wizards : 100-102

Raptors – Pelicans : 105-101

Rockets – Wolves : 123-141

Thunder – Nuggets : 95-99

Mavs – Bulls : 113-99

Warriors – Cavs : 96-82

Blazers – Kings : 103-88

Lakers – Grizzlies : 119-127

Il est possédé, les 12 premiers points des Spurs sont pour lui et il vient de rentrer un and one lunaire. https://t.co/fbspa262a1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2022

« Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l’année prochaine il allait entraîner et qu’il le suivrait quoi qu’il arrive. » pic.twitter.com/i11pjeCLUW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2022

James Johnson vs Jakob Poeltl c’est vraiment le clash de deux univers, Johnson né dans le Wyoming balle de tatouages ceinture noire de karaté et 20-0 en MMA, Poeltl nourri à la Weihenstephaner dès sa naissance à Vienne zéro tatouage formation volley-ball barbe rousse — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2022

Danilo Gallinari en défense : pic.twitter.com/dxI4hkrwqS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2022

L’introduction pour le retour de Klay Thompson : MAGNIFIQUE !!! ❤️❤️❤️pic.twitter.com/1Gpjyju9FP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2022

Well well well, ça va faire 4 victoires de suite pour les Wolves (thanks OKC), ce qui permet à Minnesota de tenir le regard avec le trio Lakers – Clippers – Nuggets au classement et mettre une petite distance aux Kings et compagnie du bas de l’Ouest. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2022

Don’t be fooled by the rocks that I got, I’m still, I’m still Klay with the shot 🎵pic.twitter.com/AXxApmYvQs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2022

Put this in the Louvre. pic.twitter.com/RVxUYoS5i2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2022

Je suis DÉSOLÉ mais Ja Morant ne vient pas de notre planète 👽👽👽pic.twitter.com/MsEXj38oWF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2022

Premier match en 2 ans et demi ? 17 points en 20 minutes.

18 tirs tentés (open bar)

3/8 du parking

Un giga poster sur les Cavs

Des sourires à foison

Et un corps qui répond bien Quel plaisir de retrouver Klay Thompson. pic.twitter.com/voMi8kRbO6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2022

Je crois que c’est le père de Ja Morant (avec son pull Welcome to the Dark). And one loupé par Ja, premier mec à checker son fils et à hurler derrière le banc des Grizzlies : le daron. pic.twitter.com/0jRXuKa4n3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2022

