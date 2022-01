Rui Hachimura a lui aussi rejoué au basket cette nuit : si t’es japonais et fan des Warriors, t’as forcément la banane

Si tous les yeux étaient évidemment rivés sur le grand retour de Klay Thompson, un autre joueur a retrouvé les parquets NBA cette nuit : l’ailier de Washington Rui Hachimura. Il n’avait pas encore joué la moindre seconde cette saison mais ça y est, le Japonais de la capitale is back.

14 minutes de jeu en sortie de banc, 6 points, 3 rebonds, 1 passe à 2/8 au tir (0/3 de loin) et 2/4 aux lancers-francs. La ligne de stats de Rui cette nuit à Orlando ne restera pas dans les annales mais l’essentiel est ailleurs. L’essentiel, c’est qu’on a enfin pu revoir Hachimura sur un parquet NBA. Une première depuis les Playoffs 2021, Rui ratant les 39 premiers matchs de son équipe cette saison pour raisons personnelles (et à cause d’un passage dans le protocole sanitaire de la NBA). « J’avais besoin d’un petit break, mais je suis tellement content d’être de retour sur le terrain et jouer avec ces gars-là » a notamment déclaré le Japonais de 23 ans, qui a enchaîné bulle puis saison 2020/21 puis Jeux Olympiques, où il fut notamment porte-drapeau. Un break nécessaire pour un jeune joueur seulement dans sa troisième année NBA aujourd’hui, et symbole de toute une nation. Un break qui – on l’espère – a permis à Rui de recharger les batteries pour redevenir une pièce qui compte chez les Wizards, lui qui tourne à 13,7 points (47,3% au tir) et 5,8 rebonds de moyenne en 31 minutes par soir sur l’ensemble de ses deux premières campagnes NBA dans la capitale (105 matchs, 105 titularisations). Une production qui lui a notamment permis d’intégrer le deuxième cinq All-Rookie en 2020 et qui offre de belles promesses pour la suite.

Sans lui, les Wizards ont connu des hauts et des bas au cours de la première partie de saison. Des hauts comme ce superbe départ où le collectif géré par le nouveau coach Wes Unseld Jr. a agréablement surpris, et ce grâce notamment aux arrivées de joueurs comme Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell (en échange de Russell Westbrook) qui sont venus solidifier le groupe autour d’un Bradley Beal pas au top de sa forme. Et des bas comme ces défaites qui s’enchaînent depuis le mois de décembre, avec une défense en mode portes ouvertes et des frustrations exprimées par certains sur le plan offensif. Rui Hachimura débarque aujourd’hui dans une équipe affichant un bilan tout juste à l’équilibre (20 victoires – 20 défaites, neuvième de la Conférence Est) et en besoin d’un coup de boost. Comme Deni Avdija, Corey Kispert ou encore Davis Bertans, il continuera probablement à sortir du banc derrière un Kuzma excellent en ce moment ainsi que KCP. Rui va forcément avoir besoin d’un peu de temps pour retrouver le rythme et l’ensemble de ses capacités, d’autant plus qu’il évolue désormais sous les ordres d’un nouveau coach qui tente de mettre en place ses principes. Mais le potentiel est là. Le gamin a du talent, il a un physique bien adapté (2m03, 104 kilos) à la NBA actuelle, et possède le potentiel pour devenir un joueur qui pèse en attaque mais aussi à travers sa polyvalence défensive, ce qui pourrait bien aider ces Wizards version 2021-22.

Que ça fait du bien de le revoir lui aussi. L’absence de Rui Hachimura était presque passée inaperçue en début de saison quand les Sorciers tournaient à plein régime mais aujourd’hui, la franchise de la capitale ne dit clairement pas non à sa contribution. Va falloir être un peu patient, mais Rui devrait progressivement monter en puissance…

