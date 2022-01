Keifer Sykes surfe sur une vague de kiff en ce moment : la belle histoire de ce début d’année, elle se passe dans l’Indiana

Alors que certains mecs se donnent à fond pour se faire remercier au bout de 10 jours, d’autres parviennent à profiter du contexte actuel pour se faire une vraie place dans un roster NBA. Keifer Sykes et les Pacers vivent par exemple le parfait amour et ils viennent de le sceller en garantissant leur contrat jusqu’à la fin de l’année.

Le COVID a fait des dégâts au sein du backcourt des Pacers : Caris LeVert, Malcom Brogdon, Chris Duarte ou encore Jeremy Lamb sont tous passés (LeVert n’est pas encore sorti d’ailleurs) dans le protocole sanitaire. Du coup, Keifer Sykes a été appelé depuis la G League, où il réalisait jusque-là une bonne saison avec les Fort Wayne Mad Ants en tournant à 16,5 points, 7,5 passes et 4,3 rebonds de moyenne en 34 minutes de jeu. Le meneur s’est même retrouvé propulsé en tant que starter pour les trois derniers matchs des Pacers et il a brillé en inscrivant 10, 22, puis 18 points tout en délivrant au moins 5 caviars. Le moment pour entrer dans le cinq majeur et montrer tout ce dont il est capable était plutôt bien choisi puisque le vendredi 7 janvier était la date butoir pour garantir un certain nombre de contrats NBA qui pouvaient encore être rompus – DeMarcus Cousins et Jabari Parker en ont par exemple fait les frais. Les bonnes perfs de Keifer ont forcément joué en sa faveur, et on a donc appris hier que le contrat du joueur des Pacers serait bien garanti jusqu’à la fin de la saison.

The Indiana Pacers are guaranteeing guard Keifer Sykes‘ contract for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2022

Le rêve éveillé continue donc pour ce joueur qui enchaîne les bonnes nouvelles depuis cet été. En août dernier, Sykes s’était déjà illustré en mettant le shoot pour la gagne dans The Basketball Tournament. Il avait tellement régalé que les Pacers lui avaient fourni un contrat dans la foulée. Après une grosse dizaine de matchs en G League, il s’est finalement retrouvé propulsé sur les parquets NBA au moment de son anniversaire – oui oui, c’est abusé jusqu’au bout cette histoire… – le 30 décembre. Mais d’où vient donc ce petit meneur d’1m83 qui a goûté pour la première fois à la NBA la veille de ses 28 ans ? Non drafté en 2015, Sykes est d’abord passé par la case G League avec l’équipe d’Austin, affiliée aux Spurs, sans être reconduit en fin de saison. Alors le meneur a voyagé : petit passage en Corée, puis en Turquie, en Italie, en Chine, en Australie ou encore en Grèce au célèbre Panathinaikos. Mais c’est visiblement sa participation à The Basketball Tournament cet été qui l’a aidé à le propulser vers la Grande Ligue, lui qui a permis à son équipe de repartir avec la victoire finale et le million qui était à la clé. Une sacrée story !

Il y a des gens comme ça à qui tout sourit au point que ça en devienne troublant. Mais l’histoire de Keifer Sykes est belle et ça nous donne le sourire en cette période COVID vraiment pas drôle au sein de la NBA.

Source : IndyStar, The Athletic, Stadium