Programme NBA : Evan Fournier retrouve une nouvelle fois les Celtics, il va donc planter 50 points ce soir

C’est le week-end, demain vous pouvez dormir et en plus y’a un match dès 21h30. Aucune excuse donc pour ne pas mater du basket ce samedi, et puis pour info Evan Fournier croise à nouveau la route des Celtics. Vous savez ce qui se passe quand Vavane joue contre son ancienne équipe…

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 8 JANVIER 2022

21h30 : Clippers – Grizzlies (sur beIN Sports 3)

Clippers – Grizzlies (sur beIN Sports 3) 1h : Hornets – Bucks

Hornets – Bucks 1h : Pistons – Magic

Pistons – Magic 1h : Pacers – Jazz (sur beIN Sports Max 4)

Pacers – Jazz (sur beIN Sports Max 4) 1h30 : Celtics – Knicks

Celtics – Knicks 3h : Suns – Heat

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Celtics – Knicks (1h30) : Evan Fournier ne connaît pas une saison facile à New York. Mais quand il rencontre les Celtics, il devient tout simplement le roi de la Grosse Pomme. Et on n’exagère même pas. 41 pions à 10/14 du parking jeudi soir au Madison Square Garden face à son ancienne équipe, record en carrière en prime et record de franchise égalé pour le plus grand nombre de tirs primés marqués en une rencontre. Un de plus et il dépassait la légende Gérard Smith. C’était le troisième match d’Evan contre Boston cette année et le troisième carton. Lors des deux précédentes confrontations, il a terminé à chaque fois avec 32 points au compteur. 41, 32, 32. Devinez quoi, on parle tout simplement de ses trois plus grosses perfs au scoring cette saison avec les Knicks. Si Fournier jouait Boston tous les soirs, il serait le GOAT. Alors, que nous réserve-t-il ce samedi au TD Garden ? 30, 40, 50 points ? Réponse à partir d’1h30 !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Quand on a l’occasion de regarder Ja Morant jouer au basket à 21h30, on ne passe pas à côté.

Hornets – Bucks, y’a moyen que ça fasse des étincelles vu la forme de Giannis et celle de… Kelly Oubre Jr. (no joke).

Pistons – Magic, respect éternel à celui qui va se lever pour regarder les 48 minutes de ce match.

Le Jazz se déplace dans l’Indiana sans Rudy Gobert, mais avec la ferme intention d’éviter une deuxième défaite de suite.

Suns – Heat, pour terminer la night c’est plutôt pas mal, surtout avec Max Strus et Kyle Guy.

Six matchs au menu dont un festival d’Evan Fournier, voilà à quoi ressemblera cette nouvelle nuit de balle orange. Rendez-vous dès 21h30 du côté de Los Angeles, on compte sur vous.