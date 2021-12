Programme NBA : duel de MVP entre les Warriors et les Nuggets, et si vous n’aimez pas trop le basket on vous propose un Lakers – Rockets

Huit matchs ce soir, peu d’affiches très excitantes mais de quoi passer tout de même une nuit au chaud sous le plaid. Au programme, les équipes de bas de tableau sont de sortie et on a des matchs assez déséquilibrés dans l’ensemble, mais côté de ça il nous restera quand même un très joli duel entre le numéro un et le numéro cinq de la conférence Ouest à se mettre sous la dent. Après le Grizzlies – Suns de la nuit dernière on espère assister au même genre de scénario car, croyez-nous, ça vaut le coup de rester éveillé jusqu’à 4h !

# LE PROGRAMME DU MARDI 28 DÉCEMBRE 2021

1h : Magic – Bucks

Magic – Bucks 1h30 : Heat – Wizards

Heat – Wizards 1h30 : Raptors – Sixers

Raptors – Sixers 2h : Pelicans – Cavaliers

Pelicans – Cavaliers 2h : Rockets – Lakers (BeIN max 4)

Rockets – Lakers (BeIN max 4) 2h : Timberwolves – Knicks

Timberwolves – Knicks 4h : Kings – Thunder

Kings – Thunder 4h : Warriors – Nuggets (beIN 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

On ne répétera jamais assez que les Nuggets sont décimés par les blessures (Jamal Murray, Michael Porter Jr. et PJ Dozier notamment). Pour autant ils restent cinquièmes dans la conférence Ouest et peuvent plus que jamais compter sur un Nikola Jokic calibre MVP++, alors forcément quand ils sont opposés à l’équipe qui a le meilleur bilan de la ligue on a envie de voir ce qu’il peut se passer. Les Warriors sont toujours privés de Jordan Poole alors que Dedew Wiggins et Dedey Iguodala sont encore incertains, mais on pourra une fois de plus compter sur le hustle d’un Gary Payton II ou la cuisine d’un Chef Curry pour nous donner un match sucré salé qui saura nous maintenir éveillés !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

• Les Rockets affrontent les Lakers et Jalen Green est de retour. Quatre défaites de suite pour les premiers et cinq pour les seconds, on ne promet pas du beau basket mais au moins quelqu’un va retrouver le goût de la victoire cette nuit.

• Pour continuer sur les duels au sommet on peut également parler du Kings – Thunder. Toujours aucune promesse concernant la qualité du basket ici et Josh Giddey ne sera même pas là pour nous produire des statistiques étranges, lui qui vient de rentrer dans le protocole Covid.

• Attention aux Dinos… Huit joueurs dans le protocole Covid dont Fred VanVleet, Pascal Siakam, Gary… bref tout le monde, et un Joel Embiid qui est fâché en ce moment ? Warning, ça peut piquer.

• Montrezl Harrell est entré dans le protocole Covid et ne jouera pas avec les Wizards qui sont toujours privés de Bradley Beal. A Miami Jimmy Butler est de retour aux affaires et c’est déjà ça.

• Retour probable d’Immanuel Quickley chez les Knicks pour affronter les petits Loup du Minnesota. La meute devrait d’ailleurs retrouver Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et les 7 autres joueurs qui étaient dans le protocole Covid.

Un programme mi-figue mi-raisin ce soir mais qui promet tout de même quelques surprises. Pour voir des serberies il faudra patienter avec une bonne dose de café jusqu’à 4h et pour le reste on fera comme d’habitude, on aura les yeux partout !