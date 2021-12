La NBA craque un record All-Time : 541 joueurs utilisés cette saison, et il reste quatre mois de régulière

Qui dit saison complètement WTF dit souvent record, et pas toujours le plus sexy. En ce mois de décembre, l’exercice NBA 2021-22 vient officiellement devenir celui ayant usé du plus grands nombre de joueurs. À force de piocher dans les Iso Joe et Greg Monroe, ce qui devait arriver est arrivé.

Vous l’avez lu, avec 541 joueurs sur le terrain, cette saison 2021-22 représente celle avec le plus de joueurs utilisés dans l’histoire de la Ligue. C’est encore plus beau lorsque c’est Greg Monroe qui pète le précédent record des saisons 2020-21 et 2017-18, qui était alors de 540 silhouettes entrées en jeu. Que faire de cette information ? Absolument rien, si ce n’est qu’elle est ô combien représentative de la parenthèse que nous, fans de basket-ball, sommes en train de vivre. Sous la menace continue d’une suspension de saison, les différentes franchises bricolent pour l’instant avec ce qu’on leur propose. Leurs cadres entrent dans le protocole COVID ? Aucun souci, il y a Bismack Biyombo, Kosta Koufos et Shawn Marion qui attendent leur tour. Autrement dit, l’on fait de la récup’ dans le matos usagé pour s’assurer un roster fiable. Mais les marmots ont eux aussi leur chance et c’est le moment où jamais pour que les jeunes jambes épargnées par le virus, se montrent sous leur meilleur jour. Des exemples ? Le petit Jaylen Nowell, fraîchement auteur de 29 points face aux Celtics. Bien qu’il soit dans le roster de Minnesota depuis trois saisons, la sortie de son propre coéquipier, Greg Monroe, en dit très long sur le burlesque du contexte pandémique.

« Je ne vais pas mentir, Jaylen Nowell a été génial ce soir, mais je n’avais aucune idée de qui c’était. » – Greg Monroe, ce lundi après Wolves – Celtics

C'est officiel : avec 541 joueurs sur le terrain, cette saison 2021-22 représente celle avec le plus de joueurs utilisés dans l'histoire de la Ligue. (PS : on est le 28 décembre) pic.twitter.com/q1O4EzbVgj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

« J’ai reçu des appels de gars, et je leur ai dit : « Tu te moques de moi, tu ne peux plus jouer ». J’ai dit à l’un d’eux : « tu ne peux pas jouer au basket, qu’est-ce que tu racontes, c’est pour une partie de golf ? » » – Doc Rivers

Aussi stupéfiante que drôle, la décla’ du Doc image quant à elle merveilleusement bien la situation dont tentent de profiter bon nombre de petits malicieux. Des anciens qui rêvaient d’un comeback en NBA, notamment, ont tenté d’appeler le coach de Philly pour gratter une place dans le roster. Vous le sentez, le petit Amir Johnson qui use l’argument du motivateur de vestiaire pour séjourner aux côtés de Joel Embiid et Tyrese Maxey ? Et si les Sixers, franchement moins touchés par le virus que certaines franchises, ont reçu des appels, alors imaginez le nombre de mails abandonnés sur les boîtes de Billy Donovan et Nate McMillan. Leurs empreintes carbones sont définitivement mortes. Eh oui, un mail laissé pour compte dans une boîte pollue. Qui dit pollution dit mauvaise qualité de l’air, dit réchauffement climatique, dit souci pour les générations futures, et comme ce sont les mails des viocs qui posent problème, ne serait-on pas, tout simplement, face à un refus de passer le flambeau ? Ce virus a-t-il été créé par une association de vétérans dans la cave de Zach Randolph afin de leur permettre de jouer jusqu’à 64 balais ? À méditer.

Quoiqu’il arrive, cette campagne 2021-22 est d’ores et déjà inscrite au panthéon des exercices les plus WTF qu’ait connu la Grande Ligue. La suite ? Manquerait plus que Boris Diaw ne retrouve une franchise et devienne le 542ème joueur à fouler un parquet cette saison.