J.R. Smith a validé son premier semestre universitaire : cette phrase existe et c’est tout simplement magnifique

Depuis le temps qu’on vous rabâche que ce type est un génie, la nouvelle ne devrait pas vous étonner : J.R. Smith a validé son premier semestre sur les bancs de l’université de North Carolina A&T State. Gérard, faculté et réussite, trois mots que l’on n’aurait jamais cru foutre dans la même phrase mais encore une fois Henny God prouve qu’avec lui tout est possible !

Depuis que notre petit J.R. s’est inscrit à la fac lors de la dernière rentrée, on ne cesse de se faire du soucis et de s’inquiéter pour la réussite de notre idole. L’université peut rapidement tourner au désastre quand on a un profil comme l’ancien pote de LeBron qui avait opté pour un retour à l’école dans le but principal de se mettre au golf. Alors forcément, quand on a reçu le bulletin de Gérard dans notre boîte aux lettres, la pression est montée d’un cran à l’idée de lire des appréciations peu glorieuses et des remarques du genre « ne pense qu’au golf et à sa camarade Ashley » ou encore « sa bouteille de cognac est la seule fourniture que possède J.R. dans son sac ». Mais au feu les vieux démons et même si l’ancien cerveau des Cavs ne doit sans doute pas se faire prier pour retourner le campus le jeudi soir, les résultats sont là et ils sont bons ! Gérard a réussi avec brio son premier semestre en obtenant un 4.0 ce qui est l’équivalent d’un A et c’est tout simplement incroyable pour un type qui faisait parfois l’objet des moqueries en NBA. Forcément ça valait bien un petit moment d’émotion…

“I can’t even describe the feeling… especially when you don’t think you can do it… you always hear about your disabilities…” JR Smith got a 4.0 in his first semester at college!! 🔥 @TheRealJRSmith pic.twitter.com/y7pm5F0gnj — Complex Sports (@ComplexSports) December 14, 2021

Grades are in! 4.0 ✅ 🤲🏾😊🥳🎁⛳️ I’m going FU$&@ing NUTTTTTSSSSSS!!! pic.twitter.com/kGnknVEiIq — JR Smith (@TheRealJRSmith) December 14, 2021

Sacré J.R. Smith, ce demi-dieu nous surprendra toujours, voilà pourquoi tout le monde l’aime tant. On est surtout content de voir qu’il a résisté au premier semestre de sa première année de fac contrairement à 55% des étudiants normalement et ce malgré une attaque d’abeilles. Mais comme ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, Gérard a puisé dans ses ressources pour tricher bien apprendre ses leçons et réussir ses partiels. Une chose est sûre, les professeurs du double champion NBA doivent passer de bons moments en relisant les idées farfelues qu’il doit balancer dans ses copies. On ne sait pas si la compensation est en place à l’université de North Carolina mais avec un premier semestre grandement réussi on imagine bien J.R. mettre la main sur la première année de son diplôme en études libérales. Mais attention le zinzin est parfois du genre à tout gâcher et ça serait bête que le président de la fac joue le rôle d’un certain LeBron un soir de juin 2018… Ne parlons pas de malheur, l’heure est à la fête et tout ce qu’on peut vous dire c’est que connaissant le personnage elle risque d’être belle. Attention il n’est pas impossible que des vidéos d’un Gérard complètement brûlé fassent irruption dans vos TL ces prochains jours.

J.R. Smith a validé son premier semestre avec des notes sensationnelles ! On aimerait juste voir les images de Gérard pendant ses partiels pour voir son calme légendaire en action. Une centaine de teilles d’Hennessy, un trophée de sixième homme, deux titres NBA et bientôt un diplôme en études libérales, finalement elle a fière allure l’armoire à trophées de Gérard.

Source texte : Complex Sports, J.R. Smith