Shaqtin’ A Fool, Saison 2021-22, Vol. 7 : Rudy Gobert a un nouveau concurrent dans la course au DPOY et c’est un sacré client

Qui dit mercredi dit bien souvent Panzani et dit surtout Shaqtin’ A Fool. Septième épisode de la série préférée de ton pitre préféré et encore une fois Shaq à mis les petits plats dans les grands !

Cette semaine, bon nombre de joueurs NBA ont encore fait des étincelles sur les parquets du grand cirque et à l’inverse le Shaqtin’ A Fool est là pour vous servir les quatre plus gros fails de la semaine. On commence en douceur avec un Clint Capela qui a tout simplement débranché son cerveau pendant quelques secondes. Manque de bol Patty Mills traînait par là et il a profité de la neutralité du Suisse pour foutre deux points, réveille toi Clint c’est pas encore l’heure des cadeaux ! Toujours dans le thème d’offrir à son prochain, Dwight Howard a lui décidé de gâter Wendell Carte Jr. avec un ballon en pleine tronche. Résultat ? Des lunettes qui volent et LeBron James qui en profite pour s’offrir une nouvelle paire sans passer chez l’ophtalmo. James Harden en voilà un qui aurait bien besoin de lunettes mais surtout d’une bonne grosse décharge pour qu’il se réveille enfin. El barbudo nous a offert une perte de balle après remise en jeu digne d’un bug 2k, c’est simple il a laissé rouler le ballon jusqu’à… ce qu’un joueur des Rockets le récupère. Être humilié c’est bien, à la maison c’est encore mieux, bravo James pour ce beau cadeau. Depuis qu’il a quitté la Cité des Anges cet été Kentavious Caldwell-Pope n’avait pas trop fait parler de lui mais ne vous inquiétez pas il va à merveille. KCP est tellement en forme qu’il s’est pris pour Vince Carter et à voulu décoller ligne de fond pour martyriser le cercle. Malheureusement tout ne s’est pas passé comme prévu et c’est pourquoi on le retrouve au premier rang de ce Shaqtin’ A Fool. Attention Rudy, Jean-Michel Panier se replace dans la course au DPOY !

Clint Capela, LeBron James, James Harden, KCP, Shaq cuisine encore du beau monde cette semaine mais une question nous monopolise l’esprit : où est passé Russell Westbrook ?