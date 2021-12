Dans les coulisses du record de Stephen Curry : les caméras des Warriors ont suivi le Chef partout à New York, les images sont sublimes

Depuis que Stephen Curry s’est offert la première place du classement all-time des tireurs longue distance, les vidéos, graphiques, statistiques et anecdotes autour du meilleur shooteur de l’histoire font le tour de la toile. Mais aucune ne reflète autant l’émotion du moment que la caméra isolée du département audiovisuel des Warriors qui propose une proximité inédite. Gardez les mouchoirs pas loin, séquence émotion c’est parti !

Tous les éléments susceptibles de faire vivre à Stephen Curry une soirée inoubliable étaient alignés : le Madison Square Garden, la présence de Reggie Miller, Ray Allen, Dell Curry, Larry Riley et Bob McKillop mais aussi une caméra isolée pour capturer chaque seconde du moment solennel où le meneur des Warriors se hissera à la première place du classement all-time des shooteurs à 3-points. Et ce moment ne s’est pas longtemps fait attendre. À 7 minutes de la fin du premier quart-temps et le record déjà égalé, Chef Curry endort Alec Burks et réalise une course pour se positionner derrière l’arc. Son jumper fait filoche et le MSG rugit : ça y est, Steph est en tête du classement. S’ensuit un moment plein d’émotions où tous les joueurs et membres du staff des Warriors sont en ligne pour congratuler chaleureusement le héro du jour et d’une certaine manière de tous les jours. Hier soir, le septuple All-Star et ancien MVP unanime a eu de longues minutes pour se prendre dans l’instant, serrer fort Steve Kerr, son père à qui il remettra le ballon du match et son coéquipier de presque toujours, Draymond Green, le plus grand contributeur à ce record en termes de passes décisives pour les triples de son meneur (479 assists) ne cessant de répéter « c’est ça la greatness ». Les larmes ont coulé mais il a évidemment fallu se reconcentrer pour la suite du match après avoir reçu les félicitations de Ray Allen qui avait lui aussi fait le déplacement pour l’occasion. Les images qui suivent ci-dessous sont belles, sincères, joyeuses et surtout inédites, à consommer sans fin.

De retour aux vestiaires après le match et avec une nouvelle victoire à la clé, la scène de joie de Stephen Curry avec ses coéquipiers tous coiffés d’une casquette marquée du chiffre symbolique 2974 a également été capturée. Entre l’accueil de son beau-frère Damian Lee et la traditionnel glacière reversée sur l’homme de la soirée assurée par les soins de Jordan Poole et Draymond Green, on comprend que le moment est grand. D’habitude, la victime prend ses jambes à son cou, mais ce soir tout est différent pour Steph qui a décidé de profiter de chaque seconde de ce mardi 14 décembre 2021. Face aux sourires de ses coéquipiers qui récompensent des années de sacrifices, il ne peut se refuser à leur accorder le speech qu’ils s’égosillent à demander.

« J’apprécie tous ceux qui ont contribué à ce record. […] Merci à vous pour avoir rendu ce moment si spécial. Avoir Reggie et Ray présents, c’est aussi spécial mais pas autant qu’être avec vous tous dans ce vestiaire, » une belle conclusion à une belle soirée.

Désormais, Stephen Curry règne sans partage au panthéon des meilleurs snipers de l’histoire de la Ligue. Il a même encore quelques belles années devant lui pour creuser un peu plus cet écart. La prochaine fois qu’il apparaîtra dans une vidéo aussi pleine d’émotion, ça sera peut-être pour son 3è MVP, son 4è titre de champion ou le dernier shoot à 3-points de sa carrière NBA, les paris sont ouverts.

