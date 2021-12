NBA 75 Euro Vote – All Time Jersey : c’est l’heure de voter, quel est le meilleur maillot de toute l’histoire de la NBA ?

Vous le savez certainement, cette saison la NBA fête ses 75 ans ! Une longue et belle histoire de balle orange, d’immenses performances, de joueurs légendaires… et de maillots mythiques qui ont marqué la grande vie de notre Ligue préférée. Et justement, pour célébrer cet anniversaire, la NBA a décidé de vous faire voter. La question est donc simple, c’est la réponse qui va être compliquée : quel est le meilleur maillot de toute l’histoire de la NBA ?

Sortez vos plus beaux cintres, aujourd’hui on parle de jersey !

Que l’on soit fan de NBA au quotidien, ou spectateur de loin, on a forcément croiser du maillot qui nous a marqué dans notre vie. Il y a une attache sentimentale, aux couleurs du maillot, à l’époque de la franchise, au joueur qui est marqué dans le dos et ses performances. On a une ère en tête, il y a un design qui correspond bien à un certain passage de son existence. Ce seront les bandes fines des années 80, les logos délirants des années 90, le côté brillant des années 2000 ou le cintrage des années 2010. Il y en a pour tous les goûts, il y en a qui les collectionnent, et il y en a qui doivent forcément être classés.

C’est donc là que vous entre en jeu, car le débat de la semaine est ici pour les 75 ans de la NBA : le meilleur maillot de l’histoire.

Mais alors comment faire en sorte que tout le monde soit d’accord ? C’est impossible ! J’aime le chocolat et toi la vanille, donc on ne va jamais s’entendre ! Justement, l’idée ici est d’exposer l’oeil et le ressenti de chacun, pour avoir un résultat final qui donne une tendance. Ce ne sera pas le plus beau maillot, mais peut-être le plus marquant. Parce que l’équipe en question a dominé, ou que le joueur star qui portait le jersey était incroyable. Les raisons sont multiples et variées, et elles vous appartiennent.

Pour fêter ses 75 ans, la NBA a donc décidé de donner la parole aux fans ! #NBA75EuroVote

Dès maintenant, c’est à vous de jouer.

En cliquant ici pour voter, vous allez participer au scrutin européen virtuel et ainsi déterminer quel est le meilleur maillot de l’histoire de la NBA.

Le vote a démarré depuis hier (mardi) et s’arrêtera lundi prochain, avec un magnifique jersey vainqueur qui sera annoncé le mardi 21 décembre.

Quels sont les maillots présents dans le vote ?

Pour déterminer les maillots participant au vote, il fallait bien réaliser un premier tri. Et dans ce premier tri, il fallait déjà virer les jerseys qui n’auraient aucune chance de finir en tête des charts. C’est donc avec fierté et pas moins de hype que votre média préféré a participé au panel d’hexperts européens déterminant ce groupe de 10 finalistes. Et ouais, maintenant on demande à TrashTalk d’aider à écrire l’histoire de la NBA, donc on te laisse prendre ta meilleure tasse de café dans ta cuisine et tu peux trinquer l’écran avec la mif.

# Les 10 maillots parmi lesquels voter :

Les Celtics des années 1980 : un classique, par définition. Alors oui, on peut ne pas aimer la sobriété, oui on pourrait demander à ce que ce soit un peu plus funky, mais le vert de Boston ça reste le vert de Boston. Vous pouvez vous balader dans le monde entier, si vous montrez un maillot NBA des Celtics des années 80, ça comprendra tout de suite que c’est du grand basket.

Les Bulls de la fin des années 1990 : si peu porté et pourtant si légendaire. Souvenez-vous de la fin des 90s, avec le trio Jordan – Pippen – Rodman qui déchaîne les passions. Pendant que les Bulls roulent sur la concurrence, les fans eux sont en transe devant ce seul uniforme à rayures qui va marquer les campagnes titrées du Big 3. Pièce rare, mais pièce all time.

Les Nuggets des années 1980 : en terme de mélange des couleurs, difficile d’aller chercher le jersey porté par Alex English et compagnie dans les années 80 des Nuggets. Ce bleu, ces bordures dorées, la silhouette de Denver et ses montagnes derrière avec un arc en ciel en fond ? Mais que demander de plus ? Jokic qui fait une no-look pass ? Même le lettrage est sublime.

Les Nets des années 1990 : de retour cette saison du côté de Brooklyn, ce maillot porté par KD et Harden est avant tout représentatif de l’ère Petrovic – Coleman, lorsque le basket essayait d’être fun du côté de New Jersey. Il suffit de voir la réaction du public, lorsque les Nets ont annoncé que ce maillot était de retour cette année, pour comprendre l’engouement général.

Les Lakers des années 1990 : laissez Magic de côté, laissez LeBron et AD de côté, laissez même le triplé des années 2000 de côté. Si les Lakers ont connu de grandes années championnes dans leur histoire, c’est une ère très particulière qui a retenu l’attention des fans en terme de maillot. La fin des 90s, avec Nick Van Exel et un jeune duo Shaq – Kobe autour d’Eddie Jones !

Les Knicks des années 1990 : mythique, mythique, mythique, car une équipe à l’identité tellement forte. Porté dans les années 80 également, ce maillot des Knicks représente New York comme aucun autre jersey. Avec ce maillot, tu penses Ewing, tu penses 90s, tu penses série télé et grosse défense, tu penses Playoffs et Spike Lee. C’est NYC entre deux bretelles, tout simplement.

Le Magic des années 1990 : incroyable tsunami imposé par le Shaq et Penny Hardway dans la deuxième partie des années 90, avec ce maillot du Magic à rayures que les jeunes vont porter en stockage illimité. La hype, c’est Orlando, et le lettrage de la ville est entré dans l’histoire. Mieux que le maillot Magic porté par T-Mac dans les années 2000 ? Le débat existe !

Les Sixers des années 2000 : le fameux run d’Allen Iverson avec ses Sixers, le côté brillant de Philly et ces manches si uniques au début du nouveau millénaire ! Certains aiment, d’autres détestent, mais ce qui est sûr c’est que le lettrage des Sixers sur ce maillot va marquer la NBA dans cette nouvelle ère. Quand tu le vois, tu penses The Answer, tatouage et coudière, point barre.

Les Raptors des années 1990 : question, qu’y a-t-il comme logo plus mythique dans l’histoire de la NBA, que ce dinosaure rouge dribblant avec un ballon sur le violet des Raptors ? Peut-être le frelon des Hornets, et encore ! Légendaire jersey porté par un jeune Vince Carter, le Canada qui débarque sur la planète basket et Jurassic Park qui effraie toute une génération de spectateurs.

Les Blazers des années 1980-90 : on finit comme on a commencé, avec du simple mais efficace. Sublime maillot que celui de Portland, porté notamment par Terry Porter et Clyde Drexler dans les années 80-90. Cette signature à rayures en diagonales, façon écharpe, est entré dans la légende. Et le lettrage aussi, comme pour chaque numéro. Jamais détesté, toujours respecté !

_____

Alors certes, on aurait pu parler des merveilles chez les Grizzlies, les montagnes à Utah, un aigle d’Atlanta ou les rayures des Pacers, mais les finalistes sont là ! Dix maillots all-time, dix jerseys mythiques, et un seul à déterminer numéro 1 de tous les temps. Alors, lequel ? C’est à vous de voter !