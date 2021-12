Steve Kerr nommé entraîneur de Team USA : on connaît enfin le coach qui perdra face aux Bleus en finale de Paris 2024

Médaillée d’or aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, Team USA a réussi à conserver son titre pour la dernière de Gregg Popovich sur le banc des States. Depuis, on attendait le nom de son successeur, et il vient tout juste de tomber : Steve Kerr.

Ce n’est pas vraiment une surprise. Assistant de Popovich à Tokyo, le coach des Warriors était effectivement pressenti pour prendre la suite de Team USA. Il faisait également partie de notre petite liste de candidats potentiels pour succéder à Pop, avec quelques autres. La nouvelle est donc officielle désormais et elle a été balancée par Adrian Wojnarowski d’ESPN ce vendredi soir. Comme l’indique Woj, Steve Kerr prend les commandes pour les deux prochaines compétitions majeures de Team USA, à savoir le Mondial qui aura lieu en 2023 (en Indonésie, au Japon et aux Philippines) et surtout les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bien sûr, l’objectif est clair : médaille d’or et médaille d’or. L’équipe de Team USA version Kerr devra laver l’affront du Mondial 2019 – où les States avaient terminé… septièmes – avant d’essayer de conserver le titre olympique qui appartient aux Ricains depuis 2008. Dans cette mission, l’entraîneur de Golden State sera accompagné par un pur staff : en effet, à ses côtés, il aura le coach des Suns Monty Williams, celui du Heat Erik Spoelstra et le patron de l’université de Gonzaga – finaliste NCAA l’an passé – Mark Few. Bref, la crème de la crème. En choisissant Steve Kerr, le nouveau boss de Team USA Grant Hill mise non seulement sur la continuité mais aussi sur la diversité des profils. Expérience et succès sur la scène internationale ? Check, avec Kerr et Williams. Succès en NBA ? Check, avec Kerr, Williams et Spo. Un expert NCAA ? Check, avec Mark Few.

This is Grant Hill's first major decision as the new managing director of USA Basketball. Hill's been meeting with potential candidates for several months and comes away with a staff that includes significant accomplishment on international, NBA and college stages. https://t.co/oSmLQ8VRAk — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 10, 2021

Pour Steve Kerr, c’est un nouveau défi dans sa longue et belle carrière. Cinq fois Champion NBA en tant que joueur, trois fois Champion NBA en tant que coach des Warriors et également passé par la case dirigeant et commentateur, Stevie veut désormais prouver qu’il est également capable de garder Team USA au sommet du basket international. On l’a vu lors du dernier Mondial et des derniers JO, ce n’est pas forcément la plus facile des missions, même si les States sont évidemment toujours les grands favoris vu la somme de talents qui forme à chaque fois l’équipe. En tout cas, on conseille à Kerr de bien préparer son groupe parce que nos Bleus vont clairement arriver le couteau entre les dents après la défaite en finale face aux USA à Tokyo.

Ancien assistant de Pop avec Team USA et de retour sur le devant de la scène grâce au début de saison exceptionnel de ses Warriors, Steve Kerr a visiblement convaincu Grant Hill, qui a choisi de lui donner les clés de ce poste d’une grande importance. Avec son expérience, Stevie sait déjà ce que ça fait de coacher une dream team, faut pas oublier qu’il était sur le banc des Warriors 2017 hein…

Source texte : ESPN