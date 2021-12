Coeur de taureaux : les Bulls tapent Denver à domicile, sans DeRozan, sans Caruso, sans Jordan ni Pippen, Chicago déroule

Les Bulls recevaient les Nuggets au United Center pour l’une des belles affiches de la soirée. Objectif ? Se rapprocher encore un peu plus des Nets en tête de la Conférence Est. Challenge accepté ? On vous dit ça dans le récap.

Pour les stats maison de ce match, c’est par ici.

Après avoir perdu DeMar DeRozan pour cause de protocole sanitaire (sans oublier Coby White et Javonte Green qui y étaient déjà) et Alex Caruso à cause d’un bobo au tendon, c’était un peu à la soupe à la grimace à Windy City. Forcément, perdre deux joueurs indispensables aux succès de l’équipe sur ce début de saison, ça peut faire un choc. Pas le temps de cogiter pour Billy Donovan et son groupe, il fallait se pointer sur le terrain et continuer la belle série entamée depuis trois rencontres. Le mental, c’est ce qui a permis à Chicago de tenir chez les Knicks et de retourner les Nets, il en fallait une nouvelle dose pour s’occuper du MVP en titre. Si croiser Nikola Jokic n’est jamais une bonne nouvelle, les Bulls pouvaient au moins se dire qu’il y avait pire qu’eux en matière de mauvaise fortune. Six, c’est le nombre de joueurs inscrits dans l’injury report des Nuggets cette nuit et il a fallu ajouter récemment Austin Rivers et Bones Hyland. Une pénurie chez les arrières qui a contraint Denver à rappeler Davon Reed en provenance de G League. Une hécatombe qui n’a cependant pas empêché les hommes des Rocheuses d’aller chercher une victoire plus que sérieuse à New York. De quoi espérer un nouveau joli coup face à un cador diminué ? C’était loin d’être impossible.

Et ce match alors ? Comme un boxeur sonné après un coup, du moins un coup du sort, Chicago rentre mal dans sa rencontre. Jokic joue les distributeurs, les shooteurs trouvent leurs spots et les Nuggets prennent logiquement les commandes du match. Les Bulls ne s’affolent pas et ils reviennent dans la partie avec de meilleures intentions. Lonzo Ball mène les remplaçants et la dynamique s’inverse. Au retour des vestiaires, la franchise de l’Illinois va pousser un premier coup d’accélérateur derrière un Zach LaVine flamboyant (32 points, à 13/23 au tir) avant de mettre un nouveau coup de collier au début du dernier acte grâce à un Ayo Dosunmu très précieux pour sa première dans le cinq. Chicago va alors tranquillement gérer sa fin de match en patron, gardant son adversaire à une quinzaine de points et nous permettant même de voir très rapidement Petr Cornelie sur le parquet, juste le temps de tirer deux fois au panier. Dommage de ne pas le voir autrement que sur un garbage time mais on s’en contentera.

Privés de DeMar DeRozan et Alex Caruso, les Bulls ont quand même réussi à battre les Nuggets d’un Nikola Jokic en triple-double. Porté par son Big 3, Chicago remporte une quatrième victoire de rang et se rapproche dangereusement des Nets. Prochain rendez-vous : mercredi à Cleveland pour Chicago, jeudi à New Orleans pour Denver.