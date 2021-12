Grit and Grind 2.0 : les Grizzlies verrouillent le Heat, 5ème victoire de suite sans Ja Morant et sans être mené au score

Toujours privés de Ja Morant, les Grizzlies se déplaçaient à South Beach pour confirmer leur bonne forme du moment. Jimmy Butler et Kyle Lowry allaient-ils leur jouer un vilain tour ? On vous raconte ça de suite.

Pour la box score faite maison, c’est par ici.

Lorsque Ja Morant s’est blessé, on s’est tous dit à-peu-près la même chose : ça va être difficile de tenir la distance pour Memphis. Depuis ? 4 victoires en 4 matchs derrière un collectif pleinement impliqué et une défense de fer. Les Grizzlies se sont même permis d’infliger la plus large défaite de l’histoire de la NBA au Thunder. Pas mal pour une équipe qui était censée être dépendante de la magie qu’apportait son meneur. Remontée à la quatrième place à l’Ouest, la franchise du Tennessee comptait poursuivre sur sa belle lancée et ça passait par un nouveau gros match du côté de Miami. Pour cela, il fallait se débarrasser d’une équipe du Heat qui était certes privée de Bam Adebayo mais qui récupérait un Jimmy Butler taille patron sur ce début de saison. De quoi faire douter Taylor Jenkins et les siens ? Que dalle. Une nouvelle fois les oursons ont récité leur basket, poussant le rythme, évitant au maximum la mi-distance pour favoriser les tirs du parking ou les attaques de cercle. Personne ne joue pour sa pomme mais on se bat pour le copain qui est à côté de soi et on laisse son corps sur le terrain pour l’équipe. Les ingrédients parfaits pour valider une nouvelle grosse victoire, la cinquième de rang et elle est plus que méritée tant Memphis a semblé un cran au-dessus pendant tout le match.

Si on retiendra le succès, c’est aussi la manière qui est importante. En menant d’un bout à l’autre de la partie, Memphis a conservé sa belle série du moment. Non seulement ils ont gagné les cinq derniers matchs mais ils n’ont pas été menés une seule fois durant ces cinq rencontres. JAMAIS. Même pas un 0-2 en première possession. Rien. Cette victoire est aussi celle d’une défense retrouvée qui fait honneur aux belles choses montrées l’an passé (7ème defensive rating en 2020-21). La preuve en stats avec une info qui nous vient de Fastbreak Breakfast, un podcast qui suit les Grizzlies au quotidien. Sur les quatre dernières saisons, une seule équipe NBA a réussi à limiter quatre adversaires de suite en-dessous des 91 points. Cette équipe, c’est Memphis. Heat, Mavs, Thunder et Raptors, tous ont dû rendre les armes face à la muraille dressée par Jaren Jackson Jr. et compagnie. Ja Morant a sans doute besoin d’un peu plus de temps pour récupérer pleinement mais il peut dormir tranquille : ses copains gardent la boutique et ils font bien le boulot.

Les Grizzlies ont signé une cinquième victoire de rang en allant tabasser le Heat à South Beach. Où s’arrêteront les protégés de Taylor Jenkins ? Impossible à dire mais on pourrait bien avoir une des belles histoires de la saison si ça poursuit sur ce rythme. La concurrence est prévenue !

Source texte : Fastbreak Breakfast