Timothée Luwawu-Cabarrot sort de son nid : 23 points à 7/14 à trois-points, y’a un nouveau Français titulaire et il est à Atlanta !

C’est un coup du hasard, et parfois c’est comme ça que les plus belles aventures commencent. Propulsé dans le 5 majeur des Hawks récemment suite à un enchaînement de blessures à Atlanta, Timothée Luwawu-Cabarrot n’a pas laissé l’occasion passer et a brillé comme rarement à Minnesota cette nuit. Un carton à trois-points et de la bonne défense qui va renforcer encore plus un dossier tricolore déjà bien séduisant.

Whot the fuck is TLC ?

Il suffit de se balader récemment sur les réseaux sociaux comme l’oiseau bleu pour voir de nombreux observateurs américains s’interroger sur le poto médaillé d’argent avec l’équipe de France cet été à Tokyo. Nous, évidemment, on voit très bien qui est TLC. Tricolores oblige, on surveille de près ce que font nos compatriotes de l’autre côté de l’océan. Mais les copains américains, on peut comprendre leur étonnement. Et surtout, on peut comprendre l’aspect surprenant d’une telle arrivée, quand on voit ce à quoi les Hawks s’attendaient cette saison. En effet, pour remettre en place le contexte, Timothée avait été signé au buzzer par Atlanta après le camp d’entraînement, Travis Schlenk et son management souhaitant bénéficier d’un coup de pouce supplémentaire sur les ailes… en cas de blessures accumulées. On peut dire que le GM des Hawks avait un malheureux nez en plus d’un crâne bien lisse, car ce sont coup sur coup plusieurs ailiers qui se sont tapés des galères physiques au même moment. De’Andre Hunter out, Bogdan Bogdanovic out, Cam Reddish out et même Solomon Hill out, en gros si t’étais pas meneur ni intérieur ces derniers temps en Géorgie mieux valait rester chez soi sinon tu avais de bonnes chances de te prendre un piano sur la gueule. Seulement, comme on le dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ici ? C’est TLC qui en a profité au maximum, étant prêt quand son nom a été prononcé à voix haute par son coach Nate McMillan : allez hop, titulaire ! Belle surprise, mais pas de quoi effrayer l’ami Français. Après un test réussi à Indiana (8 points, victoire) puis une bulle contre Philadelphie (0 point, défaite), Luwawu-Cabarrot nous faisait un mix des deux matchs précédents contre Charlotte (12 points, défaite). Mais ce qui séduisait par-dessus tout, c’était l’intégration fluide de TLC dans le 5 majeur avec un rôle bien défini, tu prends tes tirs quand Trae Young te nourrit, tu défends dur et tu te plains pas. Un team player comme on aime, responsabilisé à haute-dose par un McMillan en galère puisque Luwawu va jouer 39 minutes face aux Hornets, un de ses plus grands totaux en carrière.

« Il a été vraiment très bon. J’aime beaucoup la façon dont il joue. Il est capable de s’intégrer dans le type de défense que l’on souhaite jouer dans cette équipe. » – Nate McMillan

Le rendez-vous de ce lundi soir était donc dans le Minnesota, et sans véritable changement du point de vue de l’infirmerie des Hawks, il allait forcément y avoir du temps de jeu pour le Français. Restait à voir s’il allait l’utiliser à bon escient, et s’il allait carrément en profiter pour taper une grosse perf. Sachant qu’en face les Wolves étaient en opération portes ouvertes, et notamment sur les shooteurs laissés parfois ouverts à trois-points, tout ce qu’il fallait c’était sanctionner. Et bien à l’image d’Atlanta collectivement cette nuit (record de franchise, 25/49 du parking), Timothée Luwawu-Cabarrot va s’offrir un festin dans le froid de Minneapolis : 38 minutes de jeu, 23 points, 7/14 à trois-points, pas la moindre balle perdue et un staff qui se régale sur chaque tir tenté du Français. Dites-vous bien ceci, dans une victoire des Hawks en 2021, TLC a été le joueur qui a pris le plus de shoots de toute son équipe (!) avec Trae Young. Un grand signe de confiance, et d’absence d’hésitation, qui a permis justement à Atlanta de s’offrir une victoire rassurante en déplacement. Alors forcément, quand on vit une aussi belle soirée, on a envie de se demander quelle est la suite ? Initialement, Cam Reddish était envisagé de retour, donc son comeback sur les parquets semble imminent. Mais parfaitement installé dans un rôle de booster en sortie de banc, le jeune ailier sera-t-il inséré dans le cinq majeur par McMillan ? Pas sûr du tout. C’est concernant Bogan Bogdanovic, et cette vilaine blessure à la cheville vécue récemment, qu’il faudra surveiller le comeback. On pourrait tout à fait passer ce Noël avec Timothée Luwawu-Cabarrot en ailier titulaire chez les Hawks, pas tout à fait le genre de phrase qu’on pensait écrire mais une qu’on tapera avec le plus large des sourires quand on sait les montagnes russes par lesquelles le compatriote est passé. Pour peu que d’autres perf du genre tombent, ou un cran en-dessous mais dans le registre du solide avec cette défense sur l’homme qui plaît tant à Coach McMillan, il sera difficile pour le coaching staff des Hawks d’aborder la suite de la saison, et plus si affinités, sans donner un vrai temps de jeu régulier à un joueur de devoir qui ne pique pas de crise, prend ses shoots ouverts et aide en défense quand ça se démotive régulièrement à Atlanta.

À quelques unités de son record en carrière (28 points), Timothée Luwawu-Cabarrot a réalisé un match à la hauteur de ses attentes, des nôtres et de celles des Hawks cette nuit chez les Wolves. Le genre de perf dont les médias locaux vont parler, et qui pourrait offrir un peu d’exposition médiatique et de stabilité en NBA pour TLC. Bravo à lui pour avoir saisi son opportunité et les shoots ouverts, maintenant on en redemande ce vendredi contre son ancienne franchise, les Nets !