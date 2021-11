Les Phoenix Suns sont intraitables : deuxièmes Finales d’affilée en vue ? Apéro TrashTalk

13 victoires de suite, une seconde place à l’Ouest, un groupe qui semble sûr de sa force : les Suns sont l’équipe en forme du moment et ça méritait bien un petit apéro spécial Cactus ! Allez, c’est parti !

Ici même, le lien censé accompagner toutes vos journées.

Après un début de saison compliqué, Phoenix est en train de mettre un gros coup d’accélérateur. Invaincus depuis treize rencontres, les protégés de Monty Williams ont désormais le second bilan de toute la Ligue et il n’y a que les Warriors pour faire mieux qu’eux. Comment faut-il analyser ce regain de forme ? Un petit coup de pouce du calendrier ou le signe que la machine est vraiment lancée ? Forcément, une telle dynamique ne peut que faire rêver les fans de l’Arizona et certains imaginent déjà un nouveau run pour jouer les Finales NBA. Réaliste ? On essayera d’y répondre, tout en revenant sur la forme des leaders et la belle série en cours. On rappelle que le record de franchise est de dix-sept victoires consécutives. Les Suns pourraient donc bientôt faire rimer intraitable avec historique mais, pour cela, il faudra battre du gros calibre (Nets et Warriors).

Vous connaissez la chanson : on se pose dans un bon fauteuil, on prend de quoi grignoter, on commente si on a envie et, surtout, on kiffe sa vie avec les copains de la balle orange.