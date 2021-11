Shaqtin’ A Fool, saison 2021-22, Vol. 4 : et si on renommait le Shaqtin’ A Fool le… Russell Westbrook’ A Fool ?

Rien de tel avant un énorme Mercredi Panzani que de se vider un peu la tête avec notre Shaqtin’ A Fool hebdomadaire. Un Shaqtin’ A Fool qu’on est d’ailleurs à deux doigts de renommer Westbrook’ A Fool tant le meneur des Lakers nous régale chaque semaine.

Une fois est coutume, on attaque avec le traditionnel Benny Hill Show, cette fois-ci entre les Raptors et le Jazz. Du air ball, des glissades, des balles perdues et du carambolage, les Monstars avaient apparemment piqué le talent de tout le monde pendant une minute. Jaylen Brown passe ensuite et nous fait penser que pour son retour il a surtout tenté de se mettre au niveau de ses adversaires, et si vous avez vu passer une dinde volante au dessus de votre village vous connaissez désormais le coupable. Un petit Hamidou Diallo surgit ensuite et on essaie encore de comprendre ce qui a bien pu lui passer par la tête, on rappelle quand même qu’à la base le but est de marquer des paniers et non de courir avec le ballon dans les mains. Last but not the least ? The master of the Shaqtin, Monsieur Russell Westbrook, qui nous gratifie cette semaine d’une action dont il a le secret, rendant le gros Shaq une fois de plus très inspiré.

Les Raptors, le Jazz, Jaylen Brown, Hamidou Diallo, Russell Westbrook et même Jamal Crawford en guest, un nouvel épisode une fois de plus bien rempli mais un leader de la catégorie qui confirme qu’il est bien sur son trône de clown de la Ligue. La suite ? Mercredi prochain, faut suivre un peu.