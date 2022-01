Shaqtin’ A Fool, saison 2021-2022, Vol. 12 : on n’est qu’en janvier et Russell Westbrook est déjà le Shaqtin MVP de la saison

Traditionnelle petite respiration du vendredi matin, le Shaqtin’ A Fool met aujourd’hui à l’honneur quelques uns de nos soldats préférés. Une coquille vide from Utah, deux teammates qui ne s’entendent pas des masses à New York, le descendant de Kobe enfin presque et le roi du Shaqtin en personne, montez dans le train du lol et c’est parti !

Magnifique manière de commencer un Shaqtin’ A Fool : le petit cross qui va bien. La tête de Jordan Clarkson en se relevant prouve s’il le fallait qu’il est l’un des joueurs qui débranche les fils le plus facilement en NBA, et la célébration de ces gamins de Warriors est tout aussi fraîche. Devin Booker vient ensuite rappeler qu’il est peut-être l’un des descendants les plus légitimes de Kobe Bryant mais qu’on ne parle pas forcément du Kobe qui gagne des Slam Dunk Contests, alors que Julius Randle nous offrent en une action un résumé parfait de la saison 2021-22 des Knicks et que Russell Westbrook est tellement un mec parfait qu’il a honoré Shaquille O’Neal himself en envoyant une nouvelle broque all-time juste devant ses yeux, histoire de lui éviter de trop réfléchir pour la conception de son émission du vendredi.

Russell Westbrook encore et toujours, comme dans un rêve. A chaque match sa nouvelle brique, à chaque vendredi son Shaqtin qui sera peut-être un jour rebaptisé le Westbrook’ A Fool. Alors à vendredi prochain Brodie ?