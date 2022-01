Klay Thompson est bien de retour : 23 points en 27 minutes et 5 bombinettes du parking, ça valait bien son petit tour de highlights

Cette nuit face aux Wolves, Klay Thompson a réalisé ce qui semble être son meilleur match depuis son retour de blessure. Amoureux du shoot, amoureux de belles actions collectives, servez-vous c’est cadeau.

La ligne de stats de Klay Thompson d’hier soir n’a rien de fofolle, mais le voir réaliser un match dans ses standards en carrière… c’est bon pour le moral. 23 points, 5 rebonds, 4 passes, 1 contre, à 9/16 au tir dont 5/9 de loin en 27 minutes, ça y est le Klay que tout le monde adore retrouve peu à peu le rythme. Vous voulez être de bonne humeur de bon matin ? Admirez juste Mister Thompson shooter. Les appuis sont placés, le poignet est soyeux, le follow through est somptueux… En fait Klay est une formidable raison d’être heureux, tout comme Alain Chabat en est une. Dès le début du match le Splash Bro a donné le ton avec un gros pull-up à 3-points dans les trois premières minutes histoire de chauffer un peu le Chase Center, avant de faire un copier-coller de la même action quatre minutes plus tard. Ça part en contre-attaque, Curry donne à Klay positionné à 45 degrés côté droit pour un pull-up, pas de suspense la sentence sera la même, un three en plus dans la tronche des Wolves.

On a même par séquence pu retrouver du Warriors 2015 avec un jeu tellement léché qu’on dirait un timbre. Ça te fout des écrans dans tous les sens, personne ne pose un dribble, et à deux reprises hier Killa Klay était à la finition de ces actions qui doivent rappeler des souvenirs plutôt sympas aux supporters de GS… pendant que la concu flippe. Du give-and-go avec des déplacements sans ballon dont seul Klay Thompson à le secret (et le Chef aussi) avec des enrhumages de défenseurs tah l’époque, des appels contre-appels sponsorisés par Kleenex, et pour clouer le spectacle, l’homme au bandeau s’est même permis d’être clutch. En effet, à quatre minutes de la fin Minnesota reste au contact des Warriors avec seulement 8 petits points d’écarts, moment choisi par Klay pour mettre le couvercle avec un gros trois, l’air de dire aux Wolves « Merci messieurs, c’était très instructif, on a bien rigolé mais il s’agirait maintenant de laisser travailler les adultes. » Ciao Minnesota, la win est pour GS, et Klay Thompson en est l’un des principaux fondateurs.

Guess who’s back ? Killa Klay. Revenu depuis une petite dizaine de matchs, Klay Thompson nous a pondu hier soir sa plus belle perf de la saison. Attention la concurrence, parce que s’il revient à un niveau « Game 6 » d’ici les Playoffs vous êtes cuits. En tout cas, foncez voir les highlights de Klay parce que ça fait du bien de le retrouver, tout simplement.