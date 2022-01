LeBron James en tête des votes du All-Star Game : neuvième fois pour lui, record de Michael Jordan égalé !

Alors que les titulaires pour le All-Star Game ont été dévoilés cette nuit, LeBron James a tranquillement terminé en tête des votes, bien loin devant la concurrence. Cela ne va pas changer grand-chose à sa vie car le King a l’habitude, mais c’est toujours un grand moment d’égaler un dénommé Michael Jordan.

9 128 231 votes. Pas de doute, LeBron James est toujours le Roi. Initialement dominé par Stephen Curry dans ce concours de popularité version NBA, le King a finalement tout défoncé sur son passage, un peu comme lorsqu’il active le mode locomotive pour réaliser un coast-to-coast qui se finit par un gros tomar. Curry (7 659 673), Kevin Durant (6 789 863) et Giannis Antetokounmpo (6 485 720) sont assez loin derrière et c’est tout simplement la neuvième fois dans la carrière de James que ce dernier termine tout en haut. 18 nominations All-Star en 19 saisons, 9 fois premier au nombre de votes, pas mal le ratio non ?

Années où LeBron James a terminé premier des votes :

2007 (2 516 049)

2010 (2 549 693)

2014 (1 416 419)

2017 (1 893 751)

2018 (2 638 294)

2019 (4 620 809)

2020 (6 275 459)

2021 (5 922 554)

2022 (9 128 231)

Neuf fois en tête des votes, c’est tout simplement un record NBA. Record « égalé » cependant puisqu’un certain Michael Jordan a fait pareil en son temps (1987 à 1993, 1997 et 1998). MJ a cependant enchaîné sept années consécutives au sommet (et 9/10 sur la période 1987-98, y’a uniquement en 1996 – après 18 mois de baseball – qu’il n’a pas terminé premier, puisque c’était Grant Hill), tandis que LeBron en est à six pour l’instant. Mais vu le niveau du bonhomme à 37 ans, quelque chose nous dit qu’il peut faire la passe de sept en 2023 et donc par la même occasion mettre Jojo dans le rétro.

LeBron James pourrait également faire tomber d’autres records dans les années à venir. Avec 18 All-Star Games au compteur, il n’est plus qu’à une unité du record all-time de Kareem Abdul-Jabbar. La saison prochaine, le King pourrait donc non seulement déloger Kareem au sommet du classement des meilleurs scoreurs de l’histoire mais aussi égaler son total de participations au match des étoiles, avant de le dépasser peut-être en 2024. Sinon, si jamais vous faites un tour sur la page wiki du All-Star Game, vous découvrirez aussi que LBJ détient déjà le record du plus grand nombre de titularisations au All-Star Game (17), ainsi que celui du plus grand nombre de points (389), minutes (473), paniers marqués (161), tirs tentés (310) et 3-points tentés (119). Enfin, avec trois titres de MVP du All-Star Game sur son CV, LeBron se retrouve juste derrière Kobe Bryant et Bob Pettit, qui ont tous les deux terminé avec quatre trophées de meilleur joueur. Dans son État natal de l’Ohio, dans la salle de Cleveland où il a réalisé tant d’exploits, et dans son costume de capitaine, LeBron James aura la scène parfaite pour marquer un peu plus l’histoire le 20 février prochain.

LeBron James a beau avoir 37 ans, LeBron James a beau être dans sa 19e saison NBA, il est toujours la star parmi les stars. Les votes le prouvent une nouvelle fois mais la meilleure preuve, ça reste encore ses performances sur le terrain, lui qui réalise une campagne complètement folle malgré les résultats médiocres des Lakers.

