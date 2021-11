Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Blazers enchainent, la vie est plus belle quand tes shooteurs mettent leurs tirs

Seulement quatre matchs pour cette nuit de mardi mais beaucoup de choses à raconter au petit matin. Le retour en forme d’Evan Fournier, Tyler Herro qui sauve le Heat, la revanche des Blazers : c’est parti pour le résumé de la nuit !

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

Another look at Paul George's WILD shot to force OT 🔥🔥🔥 Watch on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/Q01PfE91cf — NBA (@NBA) November 24, 2021

Luka up to 15 in the 3rd Q 😳@dallasmavs 70@LAClippers 70 Watch on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/9QfrXo8xwv — NBA (@NBA) November 24, 2021

Aaron Gordon ELEVATION on TNT ✈️ pic.twitter.com/ulGr9EkchT — NBA (@NBA) November 24, 2021

CJ beats the buzzer.

CJ has 19 at halftime. 18-3 @trailblazers run on TNT pic.twitter.com/MlAdvNFgiu — NBA (@NBA) November 24, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir