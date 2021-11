OG Anunoby a la hanche qui siffle et sera absent un moment : 24 ans c’est un peu jeune pour une prothèse non ?

OG Anunoby s’est blessé à la hanche lors d’un entraînement avec ses coéquipiers. Une mauvaise nouvelle à la fois pour l’ailier des Raptors qui réalise le meilleur début de saison de sa carrière, mais aussi pour les hommes du Nord qui perdent un élément clé. Quant à une date de retour : ce n’est pas demain la veille.

Si la reine d’Angleterre regarde la NBA et qu’elle a un joueur préféré, ce n’est malheureusement pas Kyle Kuzma mais bien OG Anunoby. Ces derniers jours, la reine et l’ailier du Nord ont un point commun : une hanche douloureuse. Pour la reine c’est normal à son âge, pour OG c’est surtout une tuile qui arrive au plus mauvais moment. En quinze matchs, le joueur de 24 ans est devenu l’une des attractions principales de Jurassic Park : 20,1 points, 5,4 rebonds, 2,7 assists et 1,5 interception en 37,3 minutes de jeu, tout ça à 43% de moyenne au tir dont 36,6% depuis le parking. Un nouveau pas en avant pour celui qui progresse d’année en année chez les Dinos (16 points de moyenne l’an passé pour lui). Cette saison, OG n’est plus uniquement ce bon défenseur capable de scorer quand les leaders se reposent, il est tout simplement l’un des cadres du groupe et le meilleur marqueur devant Fred VanVleet. Surfant sur le bon début de saison des Raptors lors des premiers matchs, le petit OG a pris confiance pour taper quelques perfs dont un career-high à 36 unités sur le crâne de Vavane et ses potes au Madison Square Garden. Et alors que les Raptors sont devenus des petits lézards inoffensifs depuis quelques matchs, la mauvaise nouvelle est tombée avant le duel face au Jazz : Anunoby se barre donc faire un tour à l’infirmerie comme l’indique The Star.

OG Anunoby out ‘a while’ with hip pointer as Raptors injury woes grow deeper https://t.co/fxUA3rgKZX — Toronto Star Sports (@StarSports) November 18, 2021

Son coach Nick Nurse a même parlé d’une absence qui pourrait durer « un certain temps ». L’ailier sortait alors d’un match bien solide avec 29 points et 6/10 depuis la ligne de Steph dans une défaite 113-118 à Portland. Douleur à la hanche, crête iliaque… forcément quand on parle de tout ça notre grand-mère chope des sueurs froides, et OG va devoir composer avec cette blessure toujours délicate. Pour le moment, aucune date de retour n’est envisagée et le staff nordiste va ajuster en fonction de la récupération du bonhomme. C’est un coup d’arrêt dans la progression d’Anunoby et évidemment c’est un manque à venir pour les Canadiens qui doivent déjà faire sans Precious Achiuwa et Yuta Watanabe. Ajoutez à cela six défaites sur les sept derniers matchs, un bilan négatif (7-9) et vous obtenez des calculs vraiment pas bons pour Nick Nurse. Toronto ira tenter de relever la tête en gagnant à Sacramento cette nuit, une chose assez simple selon Tristan Thompson.

Les Raptors sont en galère en ce moment après une entame pourtant bien gérée. L’absence d’OG Anunoby jusqu’à nouvel ordre ajoute une nuance de gris supplémentaire au ciel nordiste. Trois défaites de suite, en road-trip jusqu’à la fin du mois, un élément important au tapis… quand rien ne va, tout va mal.

Source Texte : Toronto Star Sports.