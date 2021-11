Le Heat intéressé par John Wall en cas de buyout : déjà bonne nouvelle, John Wall est encore vivant

Tiens, on a des nouvelles de John Wall. Enfin des nouvelles, c’est vite dit. On a plutôt la confirmation qu’il est toujours en vie. D’après les dernières news, le Miami Heat serait effectivement intéressé par les services de ce bonhomme de 31 ans qui n’a pas joué la moindre minute avec les Rockets cette saison.

On le sait, John Wall ne devrait pas porter le maillot de Houston cette saison. La franchise texane est en pleine reconstruction et donne ses minutes au duo de jeunots Jalen Green – Kevin Porter Jr. sur le backcourt. Un projet dans lequel Jean Mur ne s’inscrit pas, et dans lequel il ne se voit pas trop non plus. Du coup, après un « accord à l’amiable », le meneur vétéran est tout simplement payé à ne rien faire, avant de trouver éventuellement une porte de sortie qui arrange à la fois la franchise et le joueur. Selon le Miami Herald, le Heat serait l’une des franchises intéressées par John Wall si jamais il venait à débarquer sur le marché du buyout. Auteur d’un début de saison vraiment solide (onze victoires, cinq défaites, première place à l’Est s’il vous plaît), le groupe d’Erik Spoelstra veut visiblement continuer à se renforcer avec du vétéran pour maximiser ses chances de faire du bruit au sein de la Conférence Est cette saison. L’arrivée notable de Kyle Lowry durant l’intersaison fait déjà la diff’ mais Pat Riley ne serait pas contre un meneur supplémentaire pour renforcer la profondeur du banc floridien. Et quand on sait que John Wall a fait un retour plutôt encourageant la saison dernière à Houston (20,6 points et presque 7 passes de moyenne) après ses grosses blessures (notamment une rupture du tendon d’Achille), on peut comprendre l’intérêt de Miami. Mais on l’annonce d’ores et déjà ici, cela n’arrivera pas. En tout cas pas cette saison.

Pourquoi ? Car pour que ça arrive, il faudrait que John Wall sacrifie la fin de son contrat Triple XL avec les Rockets. Effectivement, le Heat ne compte pas monter un transfert pour le récupérer, le Heat est seulement intéressé en cas de buyout de Jean Mur. Sachant que ce dernier possède un salaire de plus de 44 millions de dollars cette année et surtout une player option à plus de 47 millions pour la saison 2022-23, c’est mort. Jamais John Wall n’acceptera de sacrifier autant d’argent pour trouver une nouvelle équipe sur le court terme. Les chances de voir un buyout de Jean Mur seront peut-être un peu plus élevées la saison prochaine, et encore c’est pas dit, mais pour cette année c’est scénario impossible. Et du coup, comme on l’a indiqué récemment en nous basant sur les sources du Woj, John Wall devrait tout simplement réaliser une saison blanche avec les Rockets en 2021-22. Voilà voilà, en gros y’a pas grand-chose à retenir de cette news, à part que Jean Mur est bien en vie.

Quand est-ce qu’on reverra John Wall sur un parquet de basket ? Sûrement pas cette saison, et encore moins avec le Miami Heat. Allez, on se donne rendez-vous en 2023, avec Jean Mur sous le maillot des Pelicans. Paraît qu’ils cherchent toujours un meneur là-bas.

