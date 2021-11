Apéro TrashTalk : saison NBA 2021-22, les déceptions après un mois de compétition

Après le tiroir des satisfactions voici donc poindre celui des déceptions, vous nous aviez vu venir, et l’occasion de revenir rapidement mais dans le détail sur tous ces joueurs et toutes ces équipes / franchises qui nous déçoivent depuis la reprise le 19 octobre dernier. On retrouve quelques habitués mais aussi deux trois mentions surprenantes que l’on attendait pas à pareille galère, mais le mieux est encore d’en parler alors… on s’installe ?

Celle-là aussi était attendue, et quelques oreilles risquent de siffler. Ici on parle des mecs et des équipes qui déçoivent clairement, que ce soit attendu ou pas d’ailleurs, et rien ni personne ne sera épargné. Les Wolves qui réussissent chaque année à faire encore pire que la précédente, les Rockets qui visent des records de nullité, les Knicks qui doivent s’en remettre à leur équipe de CFA pour gagner des matchs, Michael Porter Jr. qui aura bientôt plus de millions que de points en carrière, et évidemment… nos amis les Lakers, qui font quasiment à eux seuls la pluie et le beau temps en NBA depuis le début de saison. Qui merdouille, qui abuse et qui merde genre vraiment, c’est la question qu’on s’est posée et à laquelle on tente de répondre, tranquillement installés avant un épisode du Commissaire Moulin (non).

Vous ? Ce que vous avez à faire ? Vous faire couler la tisane qui va bien ou vous servir le petit digeo si vous êtes breton vous appréciez les fruits macérés, et nous on se retrouve dans la section commentaires pour débattre de la pertinence de renvoyer les Lakers en G League. Allez, zou.