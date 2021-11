LeBron James ne devrait pas être absent trop longtemps : ça fait déjà quatre matchs quand même, et faut dire qu’on n’a pas trop l’habitude

Touché au niveau des abdos, LeBron James est aujourd’hui à l’infirmerie et regarde ses Lakers depuis le banc de touche. Cela fait quatre matchs que ça dure, et ça donne déjà six matchs ratés pour le King au total cette année. Mais pas d’inquiétude, il devrait bientôt revenir.

C’est Brian Windhorst qui rapporte les bonnes nouvelles. Le journaliste d’ESPN, qui couvre tous les faits et gestes de LeBron depuis la naissance de ce dernier, a effectivement tenu des propos rassurants sur l’état physique du King et son potentiel retour. D’après l’insider, sa blessure aux abdominaux est mineure et il se rétablit plutôt bien en marge des exploits de Malik Monk. Toujours selon Windhorst, ce petit bobo ne devrait ainsi pas le tenir éloigné des terrains trop longtemps, ni le gêner pour la suite. Et si le King enchaîne les absences en ce moment, c’est surtout parce qu’il n’a aucune raison de forcer aujourd’hui. On est toujours en début de saison, alors doucement, même si les Lakers ont évidemment besoin de construire des automatismes pour maximiser leurs chances de gagner le titre en juin prochain. Pour résumer, disons que LeBron et les Lakers prennent les mesures nécessaires pour bien soigner ce petit pépin physique, mais ne voyez pas l’absence du King comme un problème à long terme.

La news de Brian Windhorst devrait donc rassurer les fans des Lakers, qui ont probablement eu quelques sueurs froides tout récemment après la sortie de cette rumeur qui disait que James pouvait rater jusqu’à deux mois de compétition, alors qu’ESPN avait initialement parlé d’une absence d’une semaine minimum. Une rumeur basée sur les propos d’un ancien préparateur physique des Lakers nommé Tim DiFrancesco, qui avait balancé cette timeline sur son compte Instagram. Finalement, on devrait revoir LeBron bien avant la fin de l’année si l’on en croit les dernières infos, et on préfère clairement ce scénario-là. Forcément, une fois qu’il pourra à nouveau retrouver les parquets, James aura besoin d’un peu de temps pour retrouver son petit rythme mais logiquement tout devrait rentrer assez rapidement dans l’ordre. En attendant, les Lakers vont tenter de continuer sur leur bonne dynamique actuelle, eux qui ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs pour prendre le spot numéro 7 dans la Conférence Ouest. Sans toujours convaincre certes, et en étant même parfois catastrophiques comme dans la défaite à Portland. Cependant, sur le plan comptable ça va mieux, et ça devrait continuer dans ce sens avec la réception prochaine de Minnesota et San Antonio.

LeBron James va bien, merci pour lui. Y’a plus qu’à patienter encore un peu, et le King devrait ensuite pouvoir rechausser les sneakers pour aider ses copains.

Source texte : ESPN