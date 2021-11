Les Knicks galèrent au Madison : 4 défaites en 6 matchs, la Mecque du basket a rouvert ses portes au premier venu

Battus par les Bucks la nuit dernière, les Knicks n’arrivent décidément plus à défendre leurs terres. Cela fait désormais quatre défaites en six matchs à domicile, pas vraiment le début de saison imaginé par le coach Tom Thibodeau. Thibs avait d’ailleurs tellement les nerfs hier qu’il a benché tous ses titulaires !

Devinette du jour : quel est le point commun entre le Magic, les Raptors, les Cavaliers et les Bucks ? Oui, on parle uniquement d’équipes de la Conférence Est mais désolé, ce n’est pas la bonne réponse. Le vrai point commun, c’est qu’ils sont tous venus faire leur loi au Madison Square Garden en ce début de saison. Parce que oui, les Knicks sont déjà tombés à quatre reprises devant leur public, et ce en six matchs joués à domicile. Un bilan de 2-4 qui fait tache pour une équipe ambitieuse comme celle de New York aujourd’hui, un bilan qui fait tache quand on sait que les hommes de Tom Thibodeau ont terminé la saison dernière avec 25 victoires en 36 matchs dans la Mecque du basket. Les Knicks sont non seulement redevenus une équipe respectable l’an passé, mais ils ont également réussi à faire de la salle la plus mythique de la NBA une arène où les équipes adverses se cassent les dents. Une arène dans laquelle on assiste à une véritable communion entre 20 000 fans et leur équipe. Et ça, c’est un truc qu’on n’avait pas vu depuis bien longtemps, encore plus avec le COVID qui a empêché la présence de nombreux supporters jusqu’aux Playoffs 2021. Pour Thibs évidemment, hors de question que le Garden redevienne le jardin où les adversaires passent du bon temps.

« On doit trouver des solutions. Actuellement on joue bien à l’extérieur mais pas à la maison, ce qui est inhabituel, donc on doit resserrer les boulons. »

Voilà ce qu’a déclaré le coach des Knicks via ESPN après la nouvelle défaite de son équipe face aux Bucks mercredi. Une défaite dans laquelle Thibs a envoyé ses titulaires – Julius Randle, Evan Fournier, R.J. Barrett, Kemba Walker et Mitchell Robinson – sur le banc à la fin du troisième quart-temps, au profit d’une second unit qui aura apporté un coup de boost nécessaire aux Knicks, bien qu’insuffisant. Derrick Rose, auteur d’un gros match dans son costume de sixième homme avec 22 points, n’arrive pas à expliquer les galères de New York à la maison.

« J’en sais rien. Je n’arrive pas à mettre le doigt dessus. C’est difficile à expliquer. »

D’une manière générale, le bilan des Knicks reste positif (7-5), New York ayant réussi à s’imposer cinq fois en six matchs à l’extérieur. Mais avec les nouvelles recrues de l’intersaison, comme Kemba et Vavane, le groupe continue de se chercher en ce début de saison. Les Knicks ont peut-être plus de ressources offensives aujourd’hui par rapport à la saison dernière, mais défensivement c’est le jour et la nuit. Meilleure équipe au nombre de points encaissés en moyenne en 2020-21 (104,7), New York est aujourd’hui 22e dans cette catégorie (109,6). L’efficacité défensive des Knicks est carrément tombée à la 26e place (110,3 points encaissés pour 100 possessions), alors qu’elle était quatrième en 2020-21 (107,8). Si ça continue comme ça, Thibs va vite s’arracher les derniers cheveux qui lui restent sur le crâne.

Les Knicks cartonnent à l’extérieur mais galèrent à domicile. On a du mal à comprendre la logique mais y’a pas toujours de logique avec les Knicks. À eux de vite redresser la barre car la Conférence Est ne fait plus trop de cadeaux cette année.

Source texte : ESPN