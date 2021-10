Les nouvelles sont bonnes concernant Nikola Jokic : le genou est entier, à bientôt pour un 45/14/19 en 31 minutes

Touché au genou mardi suite à un contact avec notre Rudy Gobert national, Nikola Jokic n’avait pas participé à la deuxième mi-temps de la rencontre entre le Jazz et les Nuggets. De quoi s’inquiéter ? Peut-être un peu mais on vous rassure tout de suite, le Joker va bien.

C’est toujours flippant comme image. Un joueur à terre, en souffrance, qui se tient le genou. Et on ne va pas se mentir, quand ce joueur-là se nomme Nikola Jokic, on flippe encore plus. Il y a deux jours, le Joker était donc sorti sur blessure dans les dernières minutes de la première période après un choc genou contre genou avec Rudy Gobert. Le fait de le voir rejoindre les vestiaires sur ses deux jambes était cependant un signe encourageant, même s’il boitait pas mal. Son coach Michael Malone avait également tenu des propos rassurants en expliquant que l’absence de son joueur en deuxième mi-temps était liée à un choix de sa part, Malone préférant se montrer prudent plutôt que de forcer en ce début de saison régulière. Pas de risque quoi. Heureusement, tout cela vient d’être confirmé. D’après ESPN, le genou du Joker est entier et n’a pas subi de dommages structurels. Traduction, tout est intact, les ligaments n’ont pas été touchés, et on reste sur une simple contusion. Ouf ! Pour une franchise qui doit déjà faire sans Jamal Murray, victime justement d’une rupture d’un ligament du genou en fin de saison dernière, cela aurait été terrible de perdre également Jokic, qui est accessoirement le MVP de la Ligue.

Même si Nikola a encore un peu bobo au genou, on devrait donc bientôt pouvoir le revoir sur les parquets. Dès vendredi pour la rencontre contre les Mavericks à Denver ? Difficile à dire. Les Nuggets possèdent un back-to-back ce week-end, eux qui se déplaceront samedi chez les Wolves. Honnêtement, on voit mal Jokic jouer les deux rencontres et en cas d’absence, il raterait ses premiers matchs depuis la saison 2019-20, lui qui a joué l’intégralité de la dernière campagne (72 matchs sur 72). Ce sera alors à des joueurs comme Michael Porter Jr. – qui connaît un retard à l’allumage cette saison -, Aaron Gordon ou encore Will Barton de step-up pour guider les Nuggets (bilan de 2-2) vers la win. En tout cas, on espère évidemment revoir le Joker au plus vite car il est reparti sur les mêmes bases de MVP que la saison dernière. Ses stats sur les quatre premiers matchs de la saison ? 26,8 points, 13,5 rebonds, 4,5 passes, 2 interceptions à… 67,7% au tir dont 46,7% de loin. Pas mauvais le garçon.

On ne peut pas vous garantir la présence de Nikola Jokic pour le prochain match des Nuggets mais l’essentiel est ailleurs. Le MVP de Denver et de la NBA a évité une blessure sérieuse au genou et rien qu’avec cette phrase, on va passer une bonne journée.

