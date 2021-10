Bilan mitigé pour les audiences de l’Opening Night NBA : le Lakers – Warriors a cartonné, le Bucks – Nets un peu moins

Comme à chaque Opening Night, les chiffres des audiences TV sont attendus et scrutés par la NBA et son grand manitou, Adam Silver. Que retenir de cette année ? Du bon mais aussi… du moins bon.

Lakers-Warriors et Bucks-Nets, LeBron James face à Steph Curry et Giannis Antetokounmpo face à Kevin Durant. Serait-on déjà au printemps 2022 ? Adam Silver et ses sbires ont décidé d’envoyer du lourd dès le premier soir cette année. Deux affiches royales qui auraient dû faire péter l’audimat outre-Atlantique. Mauvaise surprise pour la Ligue et fin du suspense, son Milwaukee-Brooklyn est l’audience la plus faible depuis plus de 10 ans avec seulement 2,16 millions de suiveurs. Seul un Lakers-Rockets a fait pire en 2007. À l’époque, KD entamait sa première saison avec les Sonics de Seattle et l’affrontement entre Kobe Bryant et Yao Ming avait rassemblé 2,05 millions de téléspectateurs. Sans remonter aussi loin, la bataille des deux monstres de l’Est a enregistré une baisse de 20% par rapport au Nets-Warriors de l’année dernière. Des chiffres faibles au vu du contexte de ce match. Cérémonie de remise des bagues, deuxième bannière de Champion NBA pour les Bucks, Giannis qui enfile sa première bagouse devant KD et James Harden… Qu’est-ce que ce sera quand on aura droit à un Magic-Cavaliers en plein cœur de l’hiver ?

TNT’s Warriors/Lakers NBA Opening Night telecast averaged 3.4 million viewers – peaking with 3.8 million viewers (10:30-45 p.m.) – and delivered Tuesday night’s top program on television among all key demos — TurnerSportsPR (@TurnerSportsPR) October 20, 2021

Pour autant, pas de quoi se faire des cheveux blancs pour Adam Silver. Les téléspectateurs ont sans doute préféré suivre le premier désastre de Russell Westbrook avec les Lakers plutôt que de mater Giannis posant avec sa bague avant de terminer les Nets. Le premier match raté des Angelinos face aux Warriors a réuni 3,39 millions de personnes, la deuxième plus grosse audience pour un Opening Night au cours des quatre dernières saisons. La première ? La bataille de Los Angeles en 2019, qui avait alors rassemblé 3,58 millions de téléspectateurs. En 2020, c’était déjà un affrontement fratricide entre les deux franchises de L.A. et 3,09 millions de personnes étaient au rendez-vous. La NBA sortait alors d’une période délicate avec des Playoffs à la sauce bulle et il était donc intéressant de voir le rebond (possible) pour ce retour à la normal. Le bilan sera finalement mitigé. À noter quand même que les deux matchs NBA faisaient face à la concurrence des séries de la Ligue Majeure de Baseball (Braves-Dodgers et Astros-Red Sox) qui ont dépassé les 4 millions de téléspectateurs. Ceci explique peut-être cela.

Des chiffres, des chiffres et encore des chiffres. Tout ça pour bien rappeler que les téléspectateurs préfèrent se délecter devant un affrontement entre LeBron accompagné de sa vieille garde face à Nemanja Bjelica, plutôt que de regarder le couronnement du Greek Freak. Chacun ses goûts !

Source Texte : Sport Media Watch, Turner Sports.