NBA 75 Greatest – les 25 derniers noms révélés ce soir : qui va sortir du lot ? Qui va passer à la trappe ?

Ce soir, la NBA devrait sortir son dernier tiers du Top 75 et, forcément, il y aura des déçus et des débats enflammés. Pour le fun, on a fait une petite projection de ce qui pourrait nous attendre.

Après la seconde liste communiquée hier soir, il ne reste que vingt-cinq noms. Vingt-cinq sièges à remplir pour avoir les soixante-quinze meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA ! Alors qu’on arrive au dernier virage, on a décidé de voir un peu les tendances qui se dégagent, histoire de monter une liste prévisionnelle. C’est l’heure de se mettre dans la peau du comité de sélection. Pour ça, rien de plus facile, on regarde tous les noms déjà sortis et on les dégage. Ensuite, on remarque que parmi le Top 50 originel, neuf sont encore en liberté à savoir : Elgin Baylor, Dave Bing, Billy Cunningham, Dave DeBusschere, Pete Maravich, Earl Monroe, Shaquille O’Neal, Dolph Schayes et Lenny Wilkens. Sauf cataclysme et coup sous la ceinture d’Adam Silver, ces neuf-là seront conservés. Il nous reste donc seize joueurs à sélectionner. En 1997, Dennis Rodman, Bob McAdoo et Dominique Wilkins toquaient fort à la porte et on serait surpris qu’ils ne fassent pas partie du lot cette fois-ci. Boum, on tombe à treize. Si on est sérieux cinq minutes, on peut ajouter sans trop de stress Kobe Bryant, LeBron James, Steph Curry et Dwyane Wade. Reste donc neuf places.

C’est là que tout se complique… Pas mal de noms peuvent être cités mais le problème est toujours le même : pas la possibilité de choisir tout le monde. Pour les neuf derniers strapontins, douze joueurs sortent selon nous du lot : Reggie Miller, Ray Allen, Pau Gasol, Gary Payton, Paul Pierce, Tony Parker, Manu Ginobili, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Ben Wallace, Kawhi Leonard et Dwight Howard. Il faut donc dégager trois gars là-dedans et autant vous dire que c’est pas évident car ils le méritent tous, d’une manière ou d’une autre. Il serait vraiment surprenant de ne pas voir Gasol et TP dans le lot vu la longévité, le palmarès et l’aura internationale. Kawhi, avec ses titres (+MVP des finales) et son double DPOY a de bonnes chances d’en être aussi. Peut-on vraiment retirer Reggie Miller et Ray Allen ou n’en prendre qu’un des deux ? Bof. On sait déjà que tout Boston chialera si Paul Pierce n’y est pas donc ça rend le choix facile. Si certains espéraient qu’on dégage Gary Payton, a.k.a notre père spirituel, c’est mort. Pour les deux derniers, y’a-t-il une chance que Westbrook, avec un titre de MVP et quatre saisons en triple-double, ne puisse pas y être ? Come on. Ce qui nous laisse donc Manu, Melo, Big Ben et D12 pour… un seul choix. Peu importe celui qui gagnera, les critiques tomberont dans la foulée. Si Anthony s’en sort, on dira qu’il n’a jamais rien gagné. Manu Ginobili a l’aura, le palmarès (club + sélection) et le beau jeu mais on dira qu’il était moins dominant individuellement et la paire Wallace/Howard sera sans doute catégorisée comme moins « flashy ». Bref, une chance sur quatre. Faites vos jeux !

La liste probable, ou pas, pour les 25 derniers noms du Top 75 :

Elgin Baylor

Dave Bing

Billy Cunningham

Dave DeBusschere

Pete Maravich

Earl Monroe

Shaquille O’Neal

Dolph Schayes

Lenny Wilkens

Dennis Rodman

Bob McAdoo

Dominique Wilkins

Kobe Bryant

LeBron James

Steph Curry

Dwyane Wade

Reggie Miller

Ray Allen

Pau Gasol

Gary Payton

Paul Pierce

Tony Parker

Russell Westbrook

Kawhi Leonard

Au choix : Manu Ginobili, Carmelo Anthony, Ben Wallace ou Dwight Howard

On a beaucoup hésité, on a tâtonné et finalement, il a fallu trancher. Ce soir, vingt-cinq noms devraient encore sortir du chapeau d’Adam Silver et peut-être qu’on pourra faire un joli calque sur la liste ci-dessus. Dans tous les cas, ça va faire parler.