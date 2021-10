Chris Paul veut toujours croire au titre : CP3 veut sa bague, mais le train est-il déjà passé ?

Après avoir goûté à sa première finale NBA, Chris Paul en redemande. Le Point God sait que le temps lui est compté mais il espère bien emmener ses Suns jusqu’au Graal. Question : aura-t-il une nouvelle chance de soulever le trophée ?

Les fans de Phoenix vont dire qu’on sous-estime les joueurs de l’Arizona mais la question est légitime : si on devait miser sur une seule équipe pour le titre en 2022, s’agirait-il des Suns ? Certains ne jureront que par les Nets, d’autres miseront sur des Lakers revanchards et les derniers partiront sans doute sur le champion en titre Bucks. Et Phoenix dans tout ça ? Malgré le superbe parcours de Chris Paul et des siens, dur de vraiment les mettre sur la même ligne que les trois cités juste avant. Pourquoi ? Peut-être déjà parce qu’on ne parle pas forcément des mêmes effectifs et puis il y a comme l’impression que Phoenix a laissé passer sa chance lors des derniers Playoffs. Aucun manque de respect dans cette phrase, les Suns ont été fabuleux de bout en bout, bravo à eux. Mais, est-ce que les planètes ne se sont pas alignées aussi pour permettre cette fabuleuse épopée ? Les star des Lakers étaient au bout du rouleau, les Nuggets avaient un demi-effectif de dispo et les Clippers ont dû faire sans Kawhi Leonard toute la série. Même Giannis Antetokounmpo a avoué qu’il était loin d’être à 100% pour les finales (ça s’est pas vu) ! Et pourtant, le titre n’est pas arrivé dans l’Arizona…

Et pourquoi pas dans un avenir proche alors ? On ne dit pas non mais il faut voir la tête de la concurrence aussi. L.A et Brooklyn ont monté des armadas qui peuvent vite se transformer en rouleau compresseur, Milwaukee n’a rien perdu de sa puissance et certaines équipes pourraient rapidement venir toquer à la porte pour se mêler à la lutte (Miami, Golden State, Philadelphie, Utah). Dans ces circonstances, et vu l’âge de CP3 (36 ans), est-ce inconcevable de penser qu’il ne remportera jamais une bague ? Il dispose de quatre ans avec Phoenix pour y arriver et peut-être même plus s’il s’offre un peu de rab. Dans le cas contraire, il rejoindra la belle liste des joueurs all-time non bagués (Barkley, Malone, Stockton, Ewing etc) et nul doute que cet échec aura un goût bien amer dans la bouche d’un tel compétiteur. Si ça arrive, se rappellera-t-il de cette cuise douloureuse un soir de mai 2018 ? Se rappellera-t-il de ces fins de match mal gérées contre les Bucks en 2021, de cet avantage de 2-0 finalement retourné ? Évidemment. À lui de se servir de cette douleur, de cette haine de la défaite pour revenir avec le couteau entre les dents et enfin transformer l’essai. Tic tac, tic tac, l’horloge tourne.

Chris Paul est toujours en quête d’un titre NBA mais l’accès aux finales risque de devenir un sacré champ de guerre : après avoir touché du bout du doigt le Larry O’Brien, CP3 va-t-il devoir se faire une raison ? Vu la carrière du bonhomme, on lui souhaite vraiment une fin à la bijouterie, peu importe le moyen d’y aller.