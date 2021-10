Deandre Ayton mérite-t-il un contrat max ? On a pesé le pour et le contre, on vous laisse trancher

Élément clé de la bonne saison des Suns, Deandre Ayton s’attendait à voir le gros chèque sortir avant la rentrée NBA. Pas de bol, son patron s’appelle Robert Sarver et il ne semble pas prêt à signer un deal maximum. Alors, plutôt d’accord avec le pivot ou le proprio ?

NB : afin de sortir un peu des papiers classiques, on a décidé d’approfondir un peu les arguments des deux camps avec notre petite sauce locale et on sera ravis d’avoir les avis des fans des Suns dans les commentaires.

# Le gamin mérite son oseille : allez Sarver, aligne les billets

Une saison excellente, des Playoffs XXXL : c’est peu dire que Deandre Ayton a tout tenté pour convaincre son boss de le payer. En un an, la progression est folle et il n’y a pas de raison qu’elle s’arrête du jour au lendemain. Certes, ça fait un paquet de thunes (172 sur 5 ans voire 207 selon les récompenses) mais si le pivot continue sur sa lancée, il ne devrait pas avoir de mal à rentabiliser l’investissement. Quand on voit que Shai Gilgeous-Alexander et Michael Porter Jr. ont récupéré cette somme, la refuser au Bahaméen serait presque cruel. Qu’ont accompli les deux jeunots des Nuggets et du Thunder par rapport à Ayton ? Des gros potentiels et quelques prestations bien sales mais aucun n’a joué le rôle qu’il a joué en Playoffs et sur la durée s’il vous plaît. À 23 ans, Dédé est le présent et l’avenir des Suns, le parfait compagnon de route pour Devin Booker et Chris Paul. Payer Ayton, c’est aussi valider la grosse saison de Phoenix et envoyer un message de confiance à un des joueurs majeurs de l’équipe, quelqu’un qui peut vraiment s’assimiler à la franchise sur le très long terme (il a fini le lycée à Phoenix et il a fait sa fac à… Arizona). Surtout, ne pas le payer donne l’impression que la franchise n’est pas guérie, que le propriétaire est plus attaché à ses sous qu’au fait de gagner un titre et on se doute que de nombreux GM prient des deux mains pour que Robert Sarver continue de foutre des bâtons dans les roues de James Jones. Si le joueur accepte une offre extérieur en format 1+1 l’été prochain, qui c’est qui va se sentir idiot ? N’oubliez jamais, si votre franchise a un bon management et un bon propriétaire, vous pouvez dormir tranquille.

# Pourquoi payer si vite quand on peut payer plus tard ?

Deandre Ayton est un super joueur mais est-il un contrat max ? Vous avez quatre heures. Plus sérieusement, les fameux deals avec la blinde de zéros se distribuent comme des bonbons ces dernières années dans la Ligue et la notion de « max » a perdu de sa saveur. Cette année, Andrew Wiggins gagnera plus que Nikola Jokic, le MVP en titre. Sont-ils dans la même catégorie ? On n’a même pas envie de répondre. Peut-être que Ayton va devenir un joueur majeur de cette Ligue mais pour le moment, il ne postule pas dans les All-NBA teams. Faut-il vraiment faire all-in sur un joueur qui a été certes très bon mais qui n’a prouvé ce niveau que sur une seule saison ? C’est délicat. Puisque Phoenix aura toujours la main sur le dossier en fin d’année (grâce à la Qualifying offer, les Suns pourront s’aligner sur toutes les offres), pourquoi ne pas laisser au pivot le soin de prouver son talent ? Il y a toujours le spectre d’une offre extérieure acceptée (genre une année plus une en option ou un 2+1) mais combien de fois cela arrive-t-il ? Jamais. Le risque des blessures, d’une perte de niveau fait que les stars filent direct sur le gros paquet de billets verts. Où est situé Ayton aujourd’hui dans la hiérarchie des pivots ? Top 6-7 selon où on met Bam Adebayo, Nikola Vucevic voire Clint Capela. À part le pivot du Heat, et encore il touchera dix millions de moins, aucun n’est allé chercher un tel montant. Donner 172 patates à un joueur qui n’est pas encore All-Star, est-ce vraiment sage ? Ça reste à voir. Dédé peut faire le grincheux mais s’il veut vraiment son oseille sur la durée, il va devoir s’imposer comme l’une des références de la Ligue.

Deux camps, deux opinions et une décision qui pourrait être lourde de conséquences pour l’avenir des Suns. Alors, Deandre Ayton est-il un contrat max ? Sauf signature de dernière minute, on aura la réponse en juin 2022.